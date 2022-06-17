Bursa'da 'Ana Kucağı'ndan bin 610 çocuk karne heyecanı yaşadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun her kesiminin okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete aldığı Ana Kucağı eğitim merkezlerinde bin 610 çocuk karne sevinci yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa'da eğitim hayatlarına Büyükşehir Belediyesi’nin ana kucaklarında başlayan ve birbirinden farklı etkinliklerle bir yılı daha geride bırakan minik öğrenciler için Çınarönü Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nde karne töreni düzenlendi.

Miniklerin karne sevincine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de ortak oldu. Karnelerini protokol üyelerinin elinden alan minikler, üzerinde ‘Ana Kucağında 1 yaş büyüdüm’ yazılı pastayı da Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile birlikte kesti.

Eğitime başladığı ilk yıl 403 mezun verdiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şimdi ise 19 Ana Kucağı’nda 2000 civarı yavrumuzun eğitimine destek oluyoruz. Tabi ki devletin yaptığı anaokulları var, özel anaokulları var. Biz de bedelsiz olarak farklı ilçelerimizde ve mahallelerimizde bu hizmeti sürdürüyoruz" dedi. Aktaş, çocuklara iyi tatiller diledi.