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Bursa'da Altın Karagöz heyecanı başlıyor

YAŞAM 23.06.2023, 14:11
Bursa'da Altın Karagöz heyecanı başlıyor

Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bu yıl 35’incisi düzenlenecek olan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 18 ülkeden 650’yi aşkın dansçıyı Bursalılarla buluşturacak. Dans gösterilerinin kent merkezinin yanında 17 ilçede de sergilenmesiyle Bursa genelinde tam bir festival havası yaşanacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Özgün formatıyla geleneksel çizgisini koruyarak bugünlere gelen ‘Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, farklı ülkelerde yaşayan kültürlerin, halk dansları olarak dünyaya yansımasını gözler önüne seriyor. ‘61. Uluslararası Bursa Festivali’ kapsamında gerçekleştirilen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na bu yıl 18 ülke katılıyor. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya, Karadağ, Kosova, Macaristan, Meksika, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu ve Sırbistan’dan 650 dansçı Altın Karagöz için mücadele ederken, 20’den fazla yerel dernek ise özel gösterileriyle sahne alacak.  Dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra kent merkezi ve 17 ilçe merkezinde kültürel birikimlerini izlenime sunacak.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Kültürpark’ta düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer,  BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, Festival Koordinatörü Nedim Bayram ile sponsor firma temsilcileri ve yerel dernekler katıldı.

ŞEHRİ RENKLENDİRECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara en iyi hizmeti, her şartta ve her zeminde sağlayabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Gösterilerin sadece Bursa’nın merkezinde değil 17 ilçenin tamamına yapılacağını belirten Başkan Aktaş, “35 yıldır yarışma formatında yapılan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bu yıl 7-12 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20’ye yakın ülkeden 650 misafir dansçı bir hafta boyunca şehri renklendirecek ve ülkelerinin kültürlerini şehrimizin dört bir yanında tanıtacak” diye konuştu.

BÜYÜK ÖDÜL 5 BİN AVRO

Yarışmaya sponsor firmaların önemli katkıları olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Durmazlar’ın ana sponsorluğunda, Referans Catering, Parkur Zeplinx ve Hayat Hastanesi’nin de destekleriyle gerçekleştirilen festivalimiz, 7 Temmuz Cuma günü kortejle başlayacak. Aynı günün akşamında Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda bütün ülkelerin dansçıları performanslarını icra edecek. 7 Temmuz’dan itibaren ekipler şehrin dört bir yanında yapacakları gösterilerin yanı sıra her akşam Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda Bursalılarla buluşacak. 12 Temmuz Gala akşamında yapılacak olan gösterilerin ardından Altın Karagöz’de dereceye girenler belli olacak. Seçkin jürimizin değerlendirmesi neticesinde; bu yıl birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin Avro ödül verilecek. Ayrıca bir ekibe de bin Avro ‘TÜRKSOY’ özel ödülü verilecek. Yarışmanın biletleri Kültür Aş.’nin www.binbirbilet.com sitesinden satılacak. Festivale katkı sağlayan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, sponsorlarımıza ve Bursa’daki yerel halk dansları topluluklarına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

EN TANINAN ORGANİZASYON

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın alanında en seçkin organizasyonlarından biri olduğunu hatırlatan BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser, Bursa Festivali ve beraberinde Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın 1961 yılından bu zamana taşımanın kolay olmadığını söyledi.  Bugüne kadar 87 farklı ülkeden 70 binin üzerinde dansçıyı misafir ettiklerini hatırlatan Etkeser; “Dünyanın en tanınan organizasyonları arasında yerini alan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması bir hafta boyunca Bursalılarla buluşacak. Bu etkinlik sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de tanıtımına katkı sağlamakta. Her şeyi hızlıca tükettiğimiz, küreselleşen dünyamızda, geleneklerimiz ve kültür mirasımızı koruyarak, değerlerimizi hem gelecek nesillere aktarmak hem de Bursa'mızı uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyoruz. Yarışacak olan bütün ekiplere başarılar diliyorum” dedi.

Basın toplantısının ardından yerel dernek temsilcileri kura çekimi yaparak, ekiplerinin sahne alacağı gün ve sırayı belirledi.

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