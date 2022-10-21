Bursa'da AK Partililere 'ilk yardım' eğitimi
AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde verilen ilk dersle başlatılan projeyle teşkilat mensuplarına ilkyardım eğitimleri vermeye başladı.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Sosyal Politikalar Başkanlığı, anlamlı bir projeye daha imza atıyor.
Türk Kızılay Bursa Şubesi ilkyardım eğitmenleri tarafından işlenen derslerle il ve ilçe sosyal politikalar başkanlığı mensuplarına temel ilkyardım eğitimleri verildi. Belirli periyotlarla sürdürülecek olan tüm teşkilat mensupları ile birlikte başvuru yapan vatandaşlara da eğitimlerin ücretsiz olarak verilmesi hedefleniyor.
AK Parti Bursa İl Sosyal Politikalar Başkanı Kevser Öztürk, hedeflenen katılımcı sayılarına ulaşılması halinde projeyi ilçelere de yayacaklarını belirtti. Tüm Bursa teşkilatlarına istenmeyen acil durumlarda hayat kurtaran temel ilkyardım eğitimlerini vermek istediklerini vurgulayan Öztürk, eğitimlere arzu eden vatandaşların da ücretsiz olarak katılabileceklerini ve bunun için yalnızca bağlı bulundukları mahallenin mahalle ya da ilçe teşkilatlarına başvurmalarının yeterli olacağını sözlerine ekledi.
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:15
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Valencia
|10
|15
|9. Villarreal
|10
|15
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Almeria
|10
|10
|14. Celta Vigo
|10
|10
|15. Mallorca
|10
|9
|16. Espanyol
|10
|9
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|10
|7
|20. Elche
|10
|3