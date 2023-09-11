Bursa'da AK Parti teşkilatını buluşturan nikah

AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve AK Parti Bursa İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yunus Emre Kara, hayatını Eda Karaca ile birleştirdi.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Davet Teras Büyük Salonda gerçekleştirilen görkemli bir nikah ile dünya evine giren Yunus Emre ve Eda Kara çiftinin düğünü AK Parti camiasını buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kıydığı nikaha AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz, Ayhan Salman, Muhammed Müfit Aydın, Mustafa Yavuz, Refik Özen, AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Taha Kara, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Gökhan Dinçer, AK Parti Bursa İl Yöneticileri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ile çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Nikah töreninde konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Yunus Emre, bizim hem mesai arkadaşımız, hem de Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kolları üyesi bir kardeşimiz, bir evladımız. Ben, bu gün hayatlarını birleştiren Yunus Emre ve eda kardeşime bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Çiftin nikah cüzdanlarını ise, yapılan duanın ardından AK Parti 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Kul verdi.