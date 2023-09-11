Bursa'da 'Adam Olacak Çocuklar'dan renkli final

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü Kültür Akademisi bünyesinde pilot proje olarak uygulanan “Barış Abi Hatırasıyla 7’den 77’ye Adam Olacak Çocuk ve Barış Manço Şarkıları” projesi yaz konserlerinin finali, Hüdavendigar Kent Parkında Bursalı sanatseverlerin coşkulu katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Karacabey Yeniköy, Gemlik, Kumla, Mudanya, Güzelyalı, Hasanağa Kızılcıklı Mahallesi ve Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde Gençleşen Türküler Proje Topluluğu ses ve saz sanatçıları Hal Hal, Dağlar Dağlar, İşte Deve İşte Hendek ve Arkadaşım Eşek gibi çağdaş ozan Barış Manço şarkılarını başarıyla yorumladılar.

Anne baba ve dedeleriyle üç kuşak bir arada birlikte konseri seyretmeye gelen minikler, Barış Manço’nun efsane yarışması Adam Olacak Çocuk yarışmasına katılarak seyircilerden 10 tam puan ve bol alkış aldılar.

Verdikleri cevaplarla tüm seyredenleri kahkahaya boğan minikler aynı zamanda Barış Manço şarkılarına de eşlik ettiler.