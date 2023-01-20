Bursa'da 660 bin öğrenci 15 günlük tatile çıktı

Bursa’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. İl genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 660 bin öğrenci karnelerine kavuştu.BURSA (İGFA) - Bursa’da yaklaşık 660 bin öğrenci ve 42 bin öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla 15 günlük tatile çıktı.

İlk dönemin son gününde Kestel İlçesi Barakfakih Köyü Okulu’nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da ortak oldu.

Sohbet ettiği öğrencilere daha sonra karnelerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, velilere karnedeki notlar ne olursa olsun çocuklarının yanlarında olmaları tavsiyesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise, eğitim-öğretim yılında ilk dönemin sonuna geldiklerini belirterek, “Biz bugün hem okul öncesi, hem ilkokul, hem de özel eğitim öğrencilerimizle birlikte olmak istedik. Çocuklarımızın karne heyecanını paylaşmak istedik. Öğrencilerimiz eylül ayından beri çalışıyorlar. Dinlenmek onların en büyük hakkı. Ben bütün çocuklarımızın ikinci dönemde de aynı heyecanla çalışacaklarına inanıyorum. Bütün öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum, iyi tatiller” dedi.