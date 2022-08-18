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Bursa'da 5 bin kişilik ikram
YAŞAM 18.08.2022, 08:58
Bursa'da İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Muharrem ayı dolayısıyla İznik Kapalı Pazar yerinde 5 bin kişiye kendi elleriyle aşure ikram etti.BURSA (İGFA) - İznik Kapalı Pazar yerinde dağıtılan Aşure gününde konuşan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Aşure günleri kapsamında 5 bin kişiye aşure ikramında bulunduklarını söyledi.
Barışın, kardeşliğin ve birliğin günü olarak bilinen Muharrem ayında farklı gün ve noktalarda aşure dağıtılacağını kaydeden Usta, önümüzdeki Cuma günü ise İznik Milli İrade meydanında aşure ikram edişleceğini belirtti.
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