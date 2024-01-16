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Bursa'da 2023'te 35 bin 'can'ın tedavisi gerçekleşti

YAŞAM 16.01.2024, 18:17
Bursa'da 2023'te 35 bin 'can'ın tedavisi gerçekleşti

Bursa’nın 17 ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarına ‘beslenmeden sağlıklı barınak teminine kadar’ her alanda sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da beslenme ve barınma noktalarında sorun yaşayan can dostları ihmal etmedi.BURSA (İGFA) - Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde 2023 yılı boyunca 4 bin 396 tedavi, 16 bin 340 parazit uygulaması, 7 bin 067 kısırlaştırma ve 7 bin 133 aşı olmak üzere toplamda 35 bin 501 adet tedavi gerçekleştirildi.

Yine aynı dönemde mahalle gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ve hayvan severlerin de katılımı ile 17 ilçe genelinde besleme faaliyetlerine ağırlık verildi. Belirlenen 163 noktada haftada 2 kez olacak şekilde düzenli besleme ve alan temizliği yapılırken, sokak hayvanlarının beslenmesi için yıl boyunca 55 tondan fazla mama harcandı.

Havaların soğuması ile birlikte ‘can dostlarının barınma ve beslenmesi için’ 17 ilçede ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları ve sahil kenarları gibi yerlere 102 adet köpek ve kedi kulübesi yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, bakım ve besleme faaliyetlerinin yanı sıra hayvan sağlığı ve sevgisi konularında eğitim çalışmalarına da ağırlık veriyor. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görevli veterinerler, belirli periyotlarla, ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları düzenliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi ve Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü uzmanlarınca gönüllü vatandaşlara, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi verilmesi sağlandı.

Bursa’da ‘sahipsiz sokak hayvanı’ kavramını ortadan kaldırmak adına önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm can dostlarına Büyükşehir olarak sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Gümüştepe Mahallesindeki tedavi ve rehabilitasyon merkezinin yakın zamanda hizmete alınacağını dile getiren Başkan Aktaş, özellikle sokak hayvanları konusunda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olduklarını, besleme noktasında onlara mama takviyeleri verdiklerini kaydetti.

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