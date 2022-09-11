Bursa'da 2 bin pulluk anlamlı sergi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın Kurtuluşu’nun 100. yılı etkinlikleri kapsamında PTT işbirliğiyle Pul Sergisi düzenledi.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen Bursa’nın Kurtuluşu’nun 100. Yılı Pul Sergisi’nin açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa PTT Başmüdür Vekili Çiğdem Çakır ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Toplam 2 bin puldan oluşan dev serginin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarih ve kültür şehri Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Dündar, “Açıldığı günden bu yana 571 sergiye kapılarını açan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bugün anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. PTT işbirliğinde düzenlenen pul sergimiz, toplam 20 pano ve 320 föyden oluşuyor. İçeriğinde ‘Milli Mücadele, Kültür Varlıkları, Atatürk Pulları’ bulunan iki bini aşkın pul ile filatelik materyalin yer aldığı serginin, milli şuur bilinci ve farkındalığımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda eski iletişim sistemini hatırlamanın keyifli olacağına inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit ile gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Pulun bir egemenlik nişanı olduğunu vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, “Gelişen teknolojiyle bazı geleneklerimizi unuttuk. Bugün, burada düzenlenen sergi ile çocukluk yıllarımıza yeniden dönebilme imkanı bulduk. Bursa’nın Kurtuluşu’nun 100. Yılı Pul Sergisi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Osmangazi Belediyemiz gerçekten çok güzel bir çalışmaya imza attı” diye konuştu.

Bursa PTT Başmüdür Vekili Çiğdem Çakır ise sergiyi mutlaka herkesin görmesi gerektiğini belirterek, “Bursa’nın Kurtuluşu’nun 100. Yılı Pul Sergisi’ne PTT Pul Müzesi’nde muhafaza edilen birbirinden değerli pullar ile katkı sunmaya çalıştık. Bu vesileyle milli mücadele ruhunu bir kez daha yaşadık. Başta Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile serginin açılış kurdelasını kesip pulları tek tek inceleyen Başkan Dündar, daha sonra PTT arşivinde bir gün durup daha sonra imha edilecek özel gün damgasından da vurdu.