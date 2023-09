Bursa'da 15 yıldır atıl aldı, cazibe merkezi oldu

Türkiye’nin yeşille anılan tek şehri olan Bursa’yı yeniden yeşil kimliğine kavuşturmak amacıyla büyük ölçekli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 yıl önce Çim Kayağı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan ancak son 15 yıldır atıl vaziyette duran Demirtaş Çim Kayağı Tesisleri’nin bulunduğu alanı yeniden cazibe merkezi haline dönüştürdü.BURSA (İGFA) - Bursa’yı gelecek nesillere daha sağlıklı bir halde bırakmak adına Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı ve Gökdere Millet Bahçesi gibi büyük ölçekli projeleri şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesine yeni bir cazibe merkezi daha kazandırdı. Dönem sonuna kadar şehre 3 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, eski başkanlardan Erdem Saker’in 1987 yılında DSİ 1. Bölge Müdürü olduğu dönemde DSİ tarafından Demirtaş Barajı’nın bulunduğu alana yaptırılan Çim Kayağı Tesislerini, farklı bir konseptle yeniden Bursalıların hizmetine sundu.

1991 yılında Çim Kayağı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan ancak bakımsızlık ve çevrede açılan taş ocakları yüzünden son yıllarda adeta kaderine terk edilen Demirtaş’taki alan, Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun çalışmaları sonucunda ayrıcalıklı mesire alanı olarak tekrar şehre kazandırıldı. Proje kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsisi alınan 35 bin 200 metrekarelik alana kafeterya, büfe, çocuk oyun alanları, piknik alanları, oturma ve dinlenme alanları, otopark, tuvalet, yürüyüş yolları ve güvenlik binası kazandırıldı. Mesire alanına yapılan 150 ve 400 metre uzunluğunda özel olarak tasarlanan sert plastik bir zemin üzerinde vatandaşlara suni kayak heyecanı yaşatacak 2 tubing pisti de bölgeye ayrı değer katacak. Bölgeye daha konforlu erişimi sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 kilometrelik yeni yol da yapıldı.

"Demirtaş’a olumlu katkı sağlayacaktır” Şehre değer katan Demirtaş Mesire Alanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı coşkulu bir törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her şehrin bir unvanı ve bir konusu bulunduğunu ancak Bursa’ya her unvanının ve konunun yakıştığını söyledi. Osmanlı şehri, sanayi, kültür, turizm şehri Bursa’ya en çok ‘Yeşil Bursa’ unvanının yakıştığını belirten Başkan Alinur Aktaş, şehrin son yıllarda hızlı ve hormonlu bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekti. İdare olarak olumsuzlukları ortadan kaldırmaya, dönüştürmeye ve yeşili arttırmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu dönem yeşil alanlarla alakalı Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi. Başkan Aktaş, “Şehri ilgilendiren her konuda etkinlikler, çalışmalar, restorasyonlar yapıyoruz. Geçmişte yapılmış ancak bugün işlevini kaybetmiş, 15-20 senedir atıl olan yerler var. Bir şeyi yapmak işin sadece bir boyutu. Mesele onu yaşatmak ve devam ettirmektir. Demirtaş Mesire Alanı da 30 yıl önce Çim Kayağı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmış. Ama 15 senedir atıl durumdaydı. Erdem Saker başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Demirtaş’a yaptığımız ziyaretlerde özellikle bu alan bize anlatıldı. Burası hatırası olan ve yılın 365 günü Bursa’ya kazandırabilecek bir alandı. İnşallah bu alan Demirtaş’a olumlu manada katkı sağlayacaktır” dedi.

“Demirtaş özel bir yer” 35 bin 200 metrekarelik alanda piknik alanları, oturma ve dinlenme alanları, otopark, yürüyüş yolları ve diğer müştemilatlarıyla güzel bir bölge oluşturulduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Burayı DSİ’den devraldığımız için alanın doğal haliyle geliştirilmesi istendi. Bundan sonraki süreçte de hem Burfaş hem de işletmecisi marifetiyle hizmet verilecek. Mesire alanları, çim saha tesisleri ve restorasyonlarıyla birlikte alan güzel bir şekilde bölgeye hizmet edecektir. Bu tip alanlara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bizler güvenliği, temizliği, alan bakımlarıyla zaten sahip çıkacağız ama burayı kullanacak hemşerilerimiz de kendi malı gibi özen göstermelidir. Bursa’nın 1060 mahallesinde dokunmadığımız yer yok. Ama Demirtaş özel bir yer. Bölgenin nüfusu 100 bine dayandı. Daha fazla gelişime de açık. Yapılacak çok işimiz var. Hepsini bir program dahilinde ve seri bir şekilde halledeceğiz. Demirtaş Mesire Alanı’ndaki suni çim kayağını da vatandaşlar iki gün boyunca ücretsiz kullansın. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Demirtaş’a yatırım yağmuru Çevre Yolu’na bağlantı yolunun da yıllardır konuşulduğunu, kendi görevleri olmadığı halde kamulaştırmasının Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Başkan Aktaş, artık ağır tonajlı araçların şehre, Demirtaş’a ve Terminal tarafına yük vermeden direk Çevre Yolu’na bağlanacağını dile getirdi. Demirtaşlıların da bu yolu kullanarak direk Çevre Yolu’nu kullanabileceklerini söyleyen Başkan Aktaş, çalışmaların kısa süre içerisinde bitirileceğini ifade etti. Demirtaş’taki açık kanalet konusuna da değinen Başkan Aktaş, malzeme desteği verdiklerini, asfaltlama çalışmalarına da önümüzdeki hafta başlayacaklarını duyurdu. Dere ıslahlarını tamamladıklarını, altyapı çalışmalarını hallettiklerini anlatan Başkan Aktaş, Demirtaş Spor Tesisleri’nde ve Kırantepe piknik alanında çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Demirtaş Mahalle Muhtarları adına konuşmasını yapan Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar, mesire alanının 15 senedir atıl beklediğini hatırlatarak alanı tekrar Demirtaş’a kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle Demirtaş Mesire Alanı hizmete açıldı. Alanı gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, daha sonra suni çim kayağına geçerek deneyimledi.