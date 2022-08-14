Bursa'da 15 tasarımcısı final için yoğun eğitimden geçiyor

Bursa'da Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB), genç ve yetenekli tasarımcıları tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla 12 yıldır düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ta ikinci elemeyi geçen 15 tasarımcı finale doğru ilerliyor.BURSA (İGFA) - Çevreye en az seviyede etki edecek dönüştürülebilir ürünler tasarlamak ve üretim alışkanlıklarını değiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla bu yıl ‘eko-bilinç’ temasıyla düzenlenen yarışmada ikinci eğitim sürecine katılmaya hak kazanan 15 yarışmacı; Ece Yalım, Zeynep Başaran, Müge Krespi, Barbara Comuzzi ve Ozanhan Kayaoğlu gibi alanında uzman olan isimlerden tasarımda kullanabilecekleri bilgisayar programlarının yanı sıra, teorik dokuma eğitiminden kumaş yapıları ve özelliklerine, trendleri okuma ve yorumlama yöntemlerinden mekana göre tasarım dili oluşturmaya kadar bir çok alanda eğitim alıyorlar.

Üniversitelerin tasarım bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada; Ayşe Ayça Erdem, Büşra Melis Koçak, Dilan Geyik, Duru Dodanlı, Elif Eren, Enise Bayar, Gizem Boğaç, Gizem Nur Kemiksiz, Meltem Nur Taviloğlu, Nursima Bingöl, Özge Özkan, Selin Sude Yavuz, Sevda Kanalcı, Tülay Ateş ve Zeynep Sağır ikinci elemeyi geçerken, bu aşamaya ulaşan tüm yarışmacıların kadın olması dikkat çekti.

Ağustos ayı sonuna kadar sürecek eğitimlerin ardından gerçekleştirilecek üçüncü elemenin ardından belirlenecek 7 finalist; hem final eleme adımına hazırlanmak, hem de koleksiyonların endüstriye uyarlanması ve ticarileşmesi, pafta geliştirme ve sunum koçluğu eğitimlerine katılma imkanına sahip olacaklar.

Her bir aşama sonunda dereceye girmeye hak kazanan ilk 3 finalist ise 6 aylık online İngilizce eğitimi, tasarım tescil imkânı ve yurtdışı tasarım bursuna başvurma imkânına sahip olurken, yarışma birincisi ise 1 yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı & Kullanıcı Eğitimine hak kazanacak.