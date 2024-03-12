Bursa'da 103. yıl kutlaması

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı Bursa'da Merinos AKKM'de gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İstiklâl Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Bursa Vali Yardımcıları Mustafa Kılıç ve Sultan Doğru, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve Bursa protokolü katıldı.

Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programda Okul Müdürü Şaban Dağcı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından İstiklâl Marşı'nı Güzel Okuma ve Mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Bursa Vali Yardımcıları Sultan Doğru ve Mustafa Kılıç verdi.

İstiklâl Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında; Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesinden Türker Köse birinci, Nilüfer İslam Uyar Anadolu Lisesinden Özcan Emir Atılar ikinci, Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Ekrem Cem Buran ise üçüncü oldu.

Mektup yarışmasında; Nilüfer Şehitler Ortaokulundan Ayşenur Koçdoğan birinci, Yenişehir Koç Ortaokulundan Ceren Tetik ikinci, Orhangazi Gazi Osmanpaşa Ortaokulundan Melisa Özdemir ise üçüncü oldu.

Program, “Türk’ün Özü Akif’in Sözü” isimli gösterinin ardından sona erdi. Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen gösteri izleyicilerin beğenisini kazandı. Bursa protokolü, öğretmen ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine yönelik hazırlanan resim sergisini de ziyaret etti.