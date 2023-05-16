Bursa'da 1 günlük ömre bedel gurur

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini yerine getirmek isteyen engelli ve yaşlı bireyler için geleneksel kına gecesi düzenledi. Dev Türk bayrağı ve bando eşliğinde salona gelen asker adayları, ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan 51 kişi, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin organize ettiği kına gecesiyle askere uğurlandı.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu’nda gerçekleşen geceye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa Merkez Komutanı Albay Ferhat Özbay, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, askeri erkan ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Dev Türk bayrağı açarak salona giren asker adayları, bando marşlarıyla yürüyüş yaptı. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı yürüyüş, Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda protokol üyeleri, gençlerin eline kına yaktı. Duygusal anlar yaşayan aileler, asker kıyafeti içerisindeki çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geleneksel hale getirdikleri temsili askerlik uygulaması ve kına eğlencesinin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, ailelere gurur dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de engellilerin bir gün değil her zaman vatan için göreve hazır olduklarını dile getirerek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Gecede engelli gençler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi orkestrası eşliğinde doyasıya eğlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları boyunlarına takan engelli gençler, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.