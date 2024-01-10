Bursa Büyükşehir’den Yenişehir’in köylerinde altyapı hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Çiçeközü Köyü ile Karaamca köyleri arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan eski köprünün yerine yenisini inşa etti.Gürhan ADANA/BURSA (İGFA)- Yenişehir Çiçeközü ile Karaamca köyleri arasındaki 3 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda geniş kapsamlı düzenleme çalışmasını tamamlayan ekipler, aynı güzergâh üzerindeki eski köprünün yerine de yenisini inşa etti.

Çiçeközü Muhtarı Nizamettin Filiz, iki köyün yanı sıra Yenişehir ve Bilecik’in bazı köyleriyle İnegöl ilçesi arasındaki bağlantıyı sağlayan yolun düzenlenmesinin ve yeni bir köprü inşasının bölgedeki önemli bir eksiği kapattığını belirtti.

3 kilometrelik yolun sadece tarlalara ulaşımda değil çevre köylerle İnegöl ilçesi arasında bağlantıyı da sağlamakta kullanıldığını ifade eden Filiz, yol üzerindeki yeni köprünün 12 metre uzunluk, 8 metre genişlik ve 8 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirtti. Eski köprünün ulaşım güvenliği bakımından tehlike oluşturduğunu vurgulayan Filiz, “Yeni köprünün yapımı 8 ayda tamamlandı. Dozerlerle genişletilen yola ise stabilize malzeme dökülüp ardından asfalt serilecek. Böylece Yenişehir’e bağlı başta Gökçesu ve Günece olmak üzere çevre köyler, Bilecik’e bağlı Alpagut, Koyunköy ve Abadiye gibi köyler, İnegöl’e ulaşımda bu yolu ve köprüyü kullanacaklar. Oldukça hareketli bir trafiğe sahip bölgede ulaşım artık daha güvenli ve konforlu duruma geldi” dedi.

Bölgedeki ulaşım güvenliğinin de arttığına işaret eden Çiçeközü Muhtarı Filiz, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni köprümüzü bugün teslim aldık. Şimdi sırada bölgemiz için önemi çok büyük olan Karaamca Köyü ulaşımını sağlayacak yolun yapımı var. Köprümüzün ve yolumuzun yapımı için talimat veren başta Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Alinur Aktaş Başkanıma, Yol İşleri Daire Başkanı’mız Sayın Rüştü Şanlı’ya ve ekibine, yapım çalışmaları öncesi gerekli girişimlerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı’mız Davut Aydın’a köyümüz, bölge halkı ve şahsım adına şükranlarımı sunarım.”