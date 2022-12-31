Bursa Büyükşehir Şehir Tiyatrosu İzmir'e 'Misafir' oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İzmir’de düzenlenen Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması’nda sahnelediği ‘Misafir’ adlı oyundaki performansı ile İzmirlilerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) ev sahipliğini yaptığı Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun Misafir adlı oyunuyla devam etti.

İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’ndeki Misafir adlı oyun, geçim kaygısıyla Almanya’ya çalışmaya giden Anadolu insanın hem Almanya’da hem de kesin dönüş yaparak geldikleri memleketlerinde yaşadıkları zorlukları, köy seyirlik oyunlarının geleneksel diliyle anlatıldı.

Bilgesu Erenus’un yazıp Mustafa Kurt’un yönettiği ‘Misafir”in oyuncu kadrosunda; Altuğ Görgü, Sergen Bölük, Mehmet Ali Açıl, Serdar Soyer, Volkan Yıldız, Faruk Oğur, Murat Liman ve Anıl Aşkıner Saper rol aldı.

Sahne tasarımını Hakan Dündar’ın yaptığı oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyun sonunda, İzmir Şehir Tiyatroları oyuncusu Deniz Gürzumar tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ali Açıl’a teşekkür plaketi takdim edildi.