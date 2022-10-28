Bursa Büyükşehir Orkestrası'ndan 'Cumhuriyet Marşı'

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin dört bir yanında planladığı etkinliklerle bayram heyecanı katlanırken, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları çok anlamlı bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümünde, Bursa’yı Cumhuriyet Bayramı heyecanı sardı.

Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü anısına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Sanatçısı Hamit Gazigil, sözlerini yazdığı ‘Yaşa Cumhuriyet Sen Çok Yaşa’ adlı marşı besteledi.

Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının büyük coşkuyla seslendirdiği Cumhuriyet Marşı büyük ilgi gördü.

Anlamlı marşa bir de klip çekildi. Heykel ’deki Atatürk Anıtı ve Tayyare Kültür Merkezi olmak üzere iki ayrı mekanda çekilen klip, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.