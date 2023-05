Bursa Büyükşehir'in yeni neferleri yemin etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ bünyesinde görev yapan 367 sözleşmeli personel, asli memuriyet görevine yemin ederek başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 229 ve BUSKİ’de 138 olmak üzere toplam 367 sözleşmeli personelin asli memuriyete geçişi nedeniyle düzenlenen yemin töreni, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asli memuriyet hakkı kazanan personele, çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin doğumdan ölüme yaşamın her anında vatandaşın yanında olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Devlet memuru olarak bundan sonra kurumumuza, Bursa’mıza, ülkemize hizmet edeceksiniz. Öncelikle memuriyetiniz hayırlı olsun. Kimisi memur, kimisi işçilik hakkı ile kimisi de taşeron bir firmanın elamanı olarak çalışabilir. Bunların hepsi kıymetli ve değerli. Memur olmayan personelimizin özlük haklarının verilmesi noktasında da elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Burası kutsal bir mekan, belediye çok önemli bir birim. Her kamu kurumu hayırlı işler yapıyor ama biz insanların en zor anlarında yanındayız. Öyle acılara merhem olduk, öyle sıkıntılı anlarda yaralar sardık ki aldığımız hayır duasının, teşekkürlerin haddi hesabı yok. Kurum amiri olarak, kurumun seçilmiş başkanı olarak teşekkürler genelde bana ediliyor ama bu işlere emeğini veren emekçiliğini yapan bütün arkadaşlarımın katkısı var. Bu masa başındaki mühendis, teknisyen veya tekniker olabilir, sahada çalışan olabilir. Her birinizin bu güzelliklerin oluşmasında emeği ve katkısı var” dedi.

DEĞİŞİMİN VERDİĞİ GÜÇ

Gerek kendi döneminde gerekse daha önceki dönemlerde girmiş personeller olduğunu ve rıskı verenin Allah olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu ülkenin, bu şehrin, akıllı, pratik, çalışkan, işini çok samimi olarak yapan, işi sadece saat geçirme olarak görmeden gerçekten değer katma düsturuyla hareket edecek insanlara ihtiyacı var. Aranızda önemli üniversiteler bitirmiş, ciddi tecrübeler ediniş arkadaşlar var. İşini layıkıyla yapan arkadaşlarımız var. Lütfen birikiminizi, memuriyetin ve değişimin verdiği güçle ve rahatlıkla da daha fazla kullanmanızı istiyorum. Buna şiddetle ihtiyacımız var” diye konuştu.

Tören, asli memuriyete atanan 367 personelin hep birlikte memuriyet yeminini okumasıyla sona erdi.