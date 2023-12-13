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Bursa Büyükşehir'den Vuslat'a özel iki sergi

YAŞAM 13.12.2023, 16:47
Bursa Büyükşehir'den Vuslat'a özel iki sergi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750’inci vuslat yıldönümü münasebetiyle Bursa Mevlevihane’sinde ‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’ ve ‘Mesneviden 18 Beyit’ adlı iki sergiyi izlenime açtı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak hizmete açılan ve ilk günkü ihtişamına kavuşan 400 yıllık Bursa Mevlevihane’si, vuslatın 750’inci yıldönümü dolayısıyla birbirinden farklı programlara ev sahipliği yapıyor.

Şeb-i Arus törenleri kapsamında hazırlanan ‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’ ve ‘Mesneviden 18 Beyit’ adlı iki sergi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Hazreti Mevlana’nın torunu Esin Bayru Çelebi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ziyarete açıldı. ‘Mevlevilik yolunda 18 hizmet’ başlıklı sergide bir derviş adayının 1001 günlük hizmet yolculuğu illüstrasyonlar aracılığıyla anlatılıyor. ‘Mesnevi’den 18 beyit’ sergisinde ise ‘Mesnevi’nin kalbi ve sırrı’ olarak yorumlanan, Mevlânâ hazretleri tarafından bizzat kaleme alındığı düşünülen Mesnevi’nin ilk 18 beyti tarihî mekânda sergileniyor.

Sözlerine Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş şehir’ adlı eserinden “İlk kuruluş çağının havasını saklar, onun arasından bizimle konuşur, onun şiirini teneffüs eder. Bu devir haddi zatında bir mucize, bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için, Bursa, Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir, denilebilir.” ifadeleriyle başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, büyük edebiyatçının gördüğü Bursa’yı tekrar canlandırmak için gayret ettiklerini söyledi. Gizli hazineleri görünür kılmanın, yıpranan yapıları tamir etmenin, yıkılanları tekrar ayağa kaldırmanın vefa borcu olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, ecdada ve tarihe hürmet kapsamında yapılan birçok çalışmanın olduğunu ifade etti. Bunların arasında kendisini en çok Bursa Mevlevihane’sinin 98 yıl sonra tekrar ayağa kaldırılmasının heyecanlandırdığını dile getiren Başkan Aktaş, “400 yıl önce Cünûnî Ahmed Dede tarafından yakılan çerağın ışığı bugün de şehrimizi aydınlatıyor çok şükür. Mevlânâ Hazretleri’nin izinde teşekkül eden mevlevilik, asırlardır hem tasavvufi hayata hem de kültür ortamına hizmet etmektedir. Mevlevilik bizlere zengin bir kültürel miras bıraktı ve bizler de bunu yaşatmanın gayreti içerisindeyiz. Bursa Mevlevihanesi bütün Bursa’nındır. Bunu sadece belediye projesi olarak düşünmemek gerekir. Şeb-i Arus programları kapsamında iki güzel sergiyi ziyarete açıyoruz. Hazret-i Mevlânâ, ilim, irfan ve hikmetle yoğurduğu Mesnevi'siyle Anadolu mayasının oluşmasında, millet olma şuurunun yerleşmesinde büyük katkılar sağlamış mutasavvıf ve mütefekkirdir. 750. vuslat yıl dönümünde Hazret-i Mevlânâ’yı rahmet ve hürmetle yâd ediyor, onun fikirlerinin ve eserlerinin bizlere ilham kaynağı olmasını diliyorum” dedi.

Hazreti Mevlana’nın torunu Esin Bayru Çelebi, Bursa Mevlevihanesi’nin ihyası için çok dua ettiğini belirterek, bugünkü haline kavuşmasında büyük emekleri geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Mevlevilikte 18 sayısının çok önemli olduğuna dikkat çeken Çelebi, Hazreti Mevlana’nın Mesnevi’nin ilk 18 beytini kendi el yazısıyla yazdığını söyledi. Mevlevihanelerde 18 ayrı hizmetin yapıldığını da hatırlatan Çelebi, sergi aracılığıyla bu hizmetlerin herkes tarafından öğrenileceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler, sergileri gezerek eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Program daha sonra sema mukabelesiyle devam etti.

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