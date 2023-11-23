Bursa Büyükşehir'den öğretmenlere 3 gün ulaşım ücretsiz
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, öğretmenlere özel 3 gün ücretsiz ulaşımla kutluyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da toplu ulaşım, 24 – 25 ve 26 Kasım’da öğretmenlere ücretsiz olacak.
Uygulamadan; öğretmen kartı, öğretmen abonman kısa ve öğretmen abonman uzun olmak üzere Bursakart sahibi toplam 16 bin 842 öğretmen yararlanacak. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerine yönelik yapılan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak. Öğretmenler, uygulamadan ‘Bursakartlarını okutarak’ yararlanabilecek.
Öte yandan aynı tarihlerde tüm öğretmenler Burfaş tesislerinde yaptıkları harcamalarda da yüzde 35 parapuan kazanacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
|9. Hatayspor
|12
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Karagümrük
|12
|14
|13. Sivasspor
|12
|14
|14. Ankaragücü
|12
|13
|15. Pendikspor
|12
|13
|16. Konyaspor
|12
|10
|17. Alanyaspor
|12
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|12
|19
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|12
|16
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|12
|11
|18. Giresunspor
|12
|9
|19. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Nottingham Forest
|12
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|12
|9
|17. Luton Town
|12
|6
|18. Sheffield United
|12
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Osasuna
|13
|14
|13. Sevilla
|12
|12
|14. Villarreal
|13
|12
|15. Deportivo Alaves
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|13
|7
|20. Almeria
|13
|3