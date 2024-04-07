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Bursa Büyükşehir'den 'hayvanat bahçesi' açıklaması
Bursa Büyükşehir Belediyesi, karne hediyesi olarak çocuklara ve gençlere dağıtılan 'Hayvanat Bahçesi Biletleri' uygulamasının devam ettiğini duyurdu
YAŞAM 07.04.2024, 16:18
Bursa Büyükşehir Belediyesi, karne hediyesi olarak çocuklara ve gençlere dağıtılan 'Hayvanat Bahçesi Biletleri' uygulamasının devam ettiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden hayvanat bahçesi ile ilgili yapılan spekülasyonlara ilişkin açıklama geldi.
Sosyal medya hesaplarından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılından bu yana çocuklar ve gençlere karne hediyesi olarak dağıtılan 'Hayvanat Bahçesi Biletleri' uygulamasının geçerliliğinin devam ettiği vurgulandı. Herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Kıymetli çocuklarımız ve gençlerimiz Bursa Hayvanat Bahçesi'ni gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler" denildi.
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