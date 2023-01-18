Bursa Büyükşehir'den eğitimcilere özel konferans

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimcilere özel düzenlendiği Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı, öğretmenlerin yoğun ilgisiyle yapıldı. ‘Geleceği Şekillendirmek İçin Hayal Et ve Harekete Geç’ temasıyla düzenlenen konferansa katılan eğitimciler, salonu doldurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Geleceği Şekillendirmek İçin Hayal Et ve Harekete Geç’ temasıyla bu yıl 5’incisini düzenlediği Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören konferansta salon tamamen doldu.

Eğitim modellerinde yeni yaklaşımların ele alındığı konferansta; Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Doç. Dr. Yavuz Samur ve Doç. Dr. Burak Karabey’in sunumları büyük bir dikkatle takip edildi. Yeni öğrenme modellerinin uygulamalı olarak da gösterildiği konferansta, salonu dolduran tüm öğretmenler eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konferans sonunda sahneye çıkarak, geleceğin mimarı olan öğretmenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle eğitim konusunda gerekli her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Aktaş, “Ülkenin geleceği olan nesillerin daha iyi yetişmesi adına, günün şartlarıyla daha neler yapabiliriz noktasında heyecanımız var. İyi okullar, iyi sınıflar ve laboratuvarlar tabii ki yapacağız fakat gelişmenin tek yolu bu değil. Eğitimde kendimizi geliştirmemiz gerekli. Çok çalışmamız lazım. Türkiye olarak ciddi fırsatlar var önümüzde. İcat yapmamız, yüksek teknoloji üretmemiz lazım. Çok daha kaliteli bir nesil yetiştirmemiz lazım. Onun da ana unsurunun siz kıymetli öğretmenlerimiz olduğu kaçınılmaz gerçek. İyi ki varsınız. Bu geleceğe bizim de faydamız olduysa, ne mutlu bize” dedi.