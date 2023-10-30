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Bursa Büyükşehir'de 'muhabbet kuşu' seferberliği

YAŞAM 30.10.2023, 09:12
Bursa Büyükşehir'de 'muhabbet kuşu' seferberliği

Bursa’da 13 yıl boyunca baktığı muhabbet kuşu ölünce çok gözyaşı döken 15 yaşındaki bedensel engelli ve çölyak hastası Melike Ferik’in babası Levent Ferik, Büyükşehir Belediyesine e-posta atıp, yardım istedi. Kendisi de işitme engelli olan baba Ferik’le temasa geçen Büyükşehir Beyaz Masa ekibi, aynı gün içinde muhabbet kuşu hediye ederek, liseli kızın yüzünü güldürdü.BURSA (İGFA)  -Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde babası Levent Ferik ve Babaannesi Ayşe Ferik ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki bedensel engelli ve çölyak hastası Melike Ferik’in, 13 yıldır gözü gibi baktığı ve adeta kendisi için hayat arkadaşı olan muhabbet kuşu, geçtiğimiz günlerde öldü. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören genç kız, muhabbet kuşunun ardından gözyaşı döküp, adeta hayata küstü.

Kızının bu durumuna üzülen ve maddi durumu iyi olmadığı için yeni bir kuş da alamayan işitme engelli baba Levent Ferik, çareyi Büyükşehir Belediyesi’nden destek istemekte buldu. Büyükşehir Belediyesi Beyaz masa ekibine e-posta ile başvuran baba Ferik, kızının durumunu anlatıp, kızına muhabbet kuşu alınması ve kızının kedisine de mama tedarik edilmesi konusunda yardım istedi.

KUŞ SEFERBERLİĞİ

Sabah saatlerinde gelen talebi hemen işleme alan Beyaz Masa ekibi, konuyu Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun ardından da belediyede adeta bir ‘muhabbet kuşu’ seferberliği başlatıldı. Belediye iştiraklerinden BURFAŞ tarafından liseli Melike için aynı ölen kuşu gibi mavi renkli bir muhabbet kuşu alındı. Bunun yanında Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nden kedi maması ve Engelliler Şube Müdürlüğü aracılığıyla da Glütensiz Kafe’den, çölyak hastası olan Melike için glütensiz bir yaş pasta alındı.

Sabah yapılan talebi saatler içinde yerine getiren Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ekipleri, evinde ziyaret ettikleri liseli Melike’nin yüzünü güldürdü. Elinde kafesle bekleyen görevlileri kapıda görünce mutluluktan şaşkına dönen Melike, “Kuşum öldüğü için çok üzülmüştüm. Şimdi çok mutlu oldum. Bu kuşun adını da maviş koyacağım. Çok teşekkür ederim” dedi.

Melike’nin babaannesi Ayşe Ferik ise, “Çocuğumun yüzünü güldürdünüz. Daha ne isterim. Allah sizden razı olsun” diyerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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