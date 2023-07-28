Bursa Büyükşehir'de eğitici eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı planlı eğitim programında yer alan “Kurum içi Eğitici Eğitimi” Dobruca Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnsan kaynağını daha etkin ve verimli kullanmak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Özlem Çelik Gürbüz tarafından personele; beden dili, sahne kullanımı, öfke kontrolü, liderlik gibi konularda bilgi verdi.

Tam gün süren eğitim boyunca deneyimlerini aktaran Gürbüz; kurum içi eğitici kadrosunun gerçekleştirdiği eğitimlerde karşılaştığı farklı durumları da değerlendirdi.