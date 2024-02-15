Bursa BUSADER’den sevgililer gününe özel kutlama

BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan Bursa BUSADER, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü çok özel bir geceyle kutladı. AŞKSADER Gecesi’nde sahneye çıkan BUSADER üyeleri, oyunculuktaki yeteneklerini sergiledi.

BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu bünyesinde yer alan derneklerden biri olan Bursa BUSADER, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde özel bir davete imza attı. Federasyon Başkanı Zerrin Özgüle ve Yönetim Kurulunun yanısıra, Genç ve Sanart BUSADER ile BUMİAD, GESİAD, RUMELİSİAD, TÜGİAD, Osmangazi ROTARY Yönetim ve üyelerinin de katıldığı geceye Bursa BUSADER üye ve konukları da yoğun ilgi gösterdi.

Bursa BUSADER Tiyatro Kulübü Başkanı, aynı zamanda Sanart BUSADER Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşe Alagöz’ün yazıp, yönettiği AŞKSADER adlı oyunla konukları sahnede selamlayan BUSADER üyeleri, aşkın her türlü halinin anlatıldığı komedi oyunuyla büyük alkış aldı.

Dans gösterileri, şiir ve şarkıların renk kattığı, duygudan duyguya sürükleyen, çokça güldüren, Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan AŞKSADER izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Gecenin finalinde büyük emeklerle oyunda yer alan dernek üyeleri ve bu özel gece için tüm emeği geçenleri kutlayan Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke, konukların 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı.