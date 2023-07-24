Bursa belgeliğine iki eser daha

Bursa’nın kültürel geleceğine önemli eserler sunan Büyükşehir Belediyesi, “Uludağ’ın Kadim Tarihi” ve “Bursa Kitabeleri” adlı 2 yeni eseri daha kent belgeliğine kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı değerleriyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan kültürel mirasa katkılarına yeni yayınlarla da devam ediyor. Kenti fiziki açıdan yenilerken aynı zamanda şehrin köklü kültürel birikimine de eserler sunan Büyükşehir Belediyesi tarafından kent belgeliğine kazandırılan “Uludağ’ın Kadim Tarihi” ve “Bursa Kitabeleri” adlı 2 yeni eserin tanıtımı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Müzeler Galeri Alanı’nda yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kitap tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, asli vazifelerinden birinin de Bursa’nın tarihine sahip çıkmak ve onu koruyup geleceğe aktarmak olduğunu söyledi. Türk kültürünün bütün renklerini Bursa’da bulmanın mümkün olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Şehirler vardır köklerinden gelen özsuyla beslenirler, şehirler vardır doğan günün umudunu taşırlar. Kimi şehirler de vardır ki doğasının eşsizliği tarihinin derinliğiyle kaynaşır. İşte Bursa böyle bir şehirdir. Bursa’nın Uludağ tepelerinden yansıyan yeşil rengi, tarihinin taş sarısı ile bir renk cümbüşü çıkartır ortaya. Bu fotoğrafa Gemlik ile Mudanya’nın mavisi ve Cumalıkızık’ın kiremit kızıllığı eklendiğinde Bursa gözlere ve gönüllere şölen olur. Şehrin sokaklarına karıştığınızda Emir Sultan olanca vakurluğu ile selamlar sizi, Ulu Camii insan ötesi bir evrenin ilahi sesleriyle ruhunuza dokunur Bursa’da. Hükümet Konağı ve belediye binası ise genç Cumhuriyet’in umududur” diye konuştu.

Tamirat ve tadilat çalışmalarıyla tarihi korurken, aynı zamanda basılı eserler yoluyla da Bursa’nın kadim tarihini kamuoyunun istifadesine sunduklarını dile getiren Başkan Aktaş, Uludağ'ın Bursa’dan ayrı düşünülmemesi gereken bir değer olduğunu belirterek, "Uludağ’ın Kadim Tarihi” adlı kitapla ile Bursa’nın simgesini yakından tanıyacağız. Bursalı olan ve Bursa için üreten Ömer Kaptan, iki eser ile şehrimizin güzelliklerini bizlere göstermiş oldu. Ömer kardeşimize bu hassasiyeti, üretkenliği ve Bursa’mıza katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

Aslen turist rehberi olan ve iki önemli esere imza atan Ömer Kaptan da, “Ben turist rehberiyim. Uzun yıllar boyunca rehberlik yaptık. Şunu fark ettim, gezdiğimiz yerlerde mekanlarda her sokakta karşımıza çıkıveren kitabeler çok merak ediliyor. Fakat yüzeysel temaslar dışında fazla ilgi gösterilmiyor. ‘Bursa Kitabeleri’ eseriyle ‘kitabelerde hem metinsel hem sanatsal ne anlatılmak istiyor’ onları kamuoyuyla paylaşmış olduk. Ben bu iki eserin de kamuoyu ile buluşmasına katkı sunan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.