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Bursa, Avrupa'nın 'Yeşil Şehirler Ağı'nda

YAŞAM 21.06.2023, 18:31
Bursa, Avrupa'nın 'Yeşil Şehirler Ağı'nda

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı’na giren Türkiye’den 5’inci şehir olan Bursa’ya gelecek 50 yıl su sorunu yaşatmayacak Çınarcık Barajı suyunun kente getirilmesini sağlayacak proje, EBRD kredisi ile hayata geçirilecekBURSA (İGFA) - İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda altyapının yenilenmesinden mevcut kaynakların korunmasına, ağaçlandırmadan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kadar önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı suyunun kente getirilmesi noktasında da önemli bir mesafe kat etti.

Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 67 kilometre ana isale hattı ve toplamda 21 bin metreküp kapasiteli 3 adet içme suyu deposunun yapılacağı yaklaşık 150 milyon Euro’luk projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, EBRD’den 75 milyon Euro’luk kredi sağlandı. Bursa’nın gelecek 50 yıl boyunca içme suyu sorunu yaşamasının önüne geçecek dev projenin finansmanıyla ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi ile EBRD arasında sözleşme imzalandı. Ayrıca Bursa’nın, EBRD Yeşil Şehirler Programı’na dâhil edilmesiyle ilgili mutabakat anlaşmasına ve feragat sözleşmesi de imza altına alınmış oldu.

Hem Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya ulaştırılması projesi hem de Yeşil Şehirler Mutabakat ve Feragat Sözleşmesi Tarihi Belediye Binası’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, EBRD Altyapı Sektörü, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Direktörü Sue Barrett ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın ortak sorumluluğu hatırlattı. İmzalanan ‘Yeşil Şehirler Mutabakatıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki iradesini ortaya koyduğunu kaydeden Akhan, “BUSKİ marifetiyle yapılan önemli altyapı yatırımlarımız var. Şu anda 3 ilçemizde belki 20-30 yılın kronik sorunlarını çözecek projelerimiz devam ediyor. Yine aynı şekilde İller Bankası'yla ortak gerçekleşen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın büyük destekleriyle özellikle Marmara Denizi'nin korunması anlamında ciddi anlamda biyolojik arıtma tesisleri inşaları devam ediyor. Çınarcık Barajı da temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmak anlamında bizim için çok önemliydi. Bursa'nın önümüzdeki 50 yıllık problemini çözecek bir projeye imza atıyoruz. Bu kredi anlaşmasıyla ve bunu tamamlayıcı nitelikteki Yeşil Şehirler Mutabakatıyla biz bundan sonra yapacağımız, yürüteceğimiz çalışmalarla alakalı ciddi anlamda bir birikimin de, tecrübenin de şehrimize aktarılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

İmza töreninin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan,  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Altyapı Sektörü, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Direktörü Sue Barrett’e Bursa’nın değerlerinin yer aldığı ipek tablo hediye etti.

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