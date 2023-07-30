Bursa Ankara yolunda gece mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında asfalt yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi.

İlçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde trafiğin kesintiye uğramaması için çalışmalar gece boyu sürdürülüyor.

Bu kapsamda doğu-batı aksında Bursa trafiğinin can damarı olan Bursa-Ankara karayolunun asfaltı da gece boyu devam eden çalışmalarla sil baştan yenileniyor. Yolun Ankara giriş istikametinde Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arasındaki 800 metre uzunluğundaki bölümü, 1600 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirildi.

Ulaşım ekiplerinin yanı sıra BUSKİ ekipleri de hat üzerinde altyapı yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Trafiğin aksamaması için Cumartesi sabahı ulaşıma açılan yolda asfaltlama çalışmalarına ise Cumartesi gece yarısından sonra başladı. Adeta zamanla yarışın yaşandığı çalışmada asfalt dökme makineleri, silindirler ve saha personellerinin hummalı çalışması ile yol pazar sabahının ilk saatlerinde ulaşıma açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 17 ilçesinin de önceliklerinin farklı farklı olduğunu ancak ulaşım konusunun her ilçenin ortak sorunu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle hiçbir ilçede altyapı ve ulaşım yatırımlarından taviz vermediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa'da karayolu ulaşımının ana omurgasını Bursa-Ankara yolu oluşturuyor. Bu nedenle bu hat üzerinde çalışma yapmak gerçekten zor. Yolun yıpranan bölümlerinin yenilenmesi için program dahilinde ekiplerimiz gece çalışıyor. Yüksek İhtisas ve Mimar Sinan Kavşakları arasını iki gecede yeniledik. Çalışmamız bundan sonra Otosansit ve Gürsu Kavşaklarında olacak. Daha sonra da yolun geliş istikametini yenileyeceğiz. Trafiğin seyrini fazla aksatmamak için geceleri çalışıyoruz" diye konuştu.