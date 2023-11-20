Bursa Alişan’ı çok özlemiş…

Hafta içi TRT ekranlarında yayınlanacak olan program çekimlerine Bursa’nın sevilen iş insanı Harun Tavlı’nın davetiyle tarihi mekanlarda eklendi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın turizminde marka değerleri olan Cumalıkızık, Zeyniler köyü, Tarihi Hanlar ve Kapalı Çarşı, Koza ve İpek Han, Tahtakale Aşıklar Kahvesi, manevi değerleri Bursalıların gönünde taht kurmuş Emir Sultan Türbesi, Üftade Türbesi ve Muradiye Külliyesi TRT’nin yeni formatlı Alişan ile Hayata Gülümse hafta içi 10,30’da TRT 1 ekranlarından Türkiye’yi selamlayacak.

Çekimler sırasında Harun Tavlı, Alişan ve ekibini yalnız bırakmazken, Alişan ve Harun Tavlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Aktaş; “TRT ekibini ve değerli sanatçımız Alişan beyi yürekten kutluyorum.” dedi.

Alişan’ın da akrabası olan Harun Tavlı; “TRT’nin bu güzel projesinde ilk çekimlerin Bursa’da başlamasından dolayı bu konuda emek veren yapımcıdan set işçisine kadar herkese müteşekkirim.

Bugün bizleri yalnız bırakmayarak yanımızda olan yağan şiddetli yağmura rağmen ayrılmayarak çekimlerin bitmesini saatlerce bekleyen, gözlerindeki sevgiyle bizlere dualar eden tüm Bursalı hemşerilerimin tertemiz yüreklerinden öpüyorum. Varlığınız ve dualarınızla ayaktayız. Allah her birinizden binlerce kez razı olsun.” dedi. Alişan, Bursa’nın tarihi mekanlarına özellikle de Muradiye Külliyesine hayran kaldı.