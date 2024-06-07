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BURFOD Kültür Yolu Festivali’nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 şehirde, 8 ay sürecek şekilde organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali; sanatı, kültürü, tarihi, tek bir noktada birleştirmeyi hedefliyor Türkiye'nin En Büyük Festivali kapsamında 1-9 Haziran tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Bursa Kültür Yolu Festivali; fotoğraf sergilerinden konserlere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliği Bursalılarla buluşturuyor

YAŞAM 07.06.2024, 16:21
BURFOD Kültür Yolu Festivali’nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 şehirde, 8 ay sürecek şekilde organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali; sanatı, kültürü, tarihi, tek bir noktada birleştirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin En Büyük Festivali kapsamında 1-9 Haziran tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Bursa Kültür Yolu Festivali; fotoğraf sergilerinden konserlere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliği Bursalılarla buluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa’nın kültür sanat alanındaki en yeni kuruluşu, Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği de (BURFOD) Kültür Yolu Festivali kapsamındaki fotoğraf etkinliklerinin düzenlenmesinde ve Bursa ile birlikte komşu illerden fotoğraf derneklerinin festivale katılmasında önemli rol üstlendi. Festivalin en kapsamlı fotoğraf proje sergisi "Doğanın Sanatı: İpek" Tofaş Anadolu Arabaları Müzesinde izlenime açıldı.

AÇILIŞ BAŞKAN BOZBEY’DEN

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında "Doğanın Sanatı: İpek" fotoğraf sergisinin açılışını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gerçekleştirdi. Kültür sanat alanındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ile şehirlere kimlik kazandıracağına değinen Başkan Bozbey, BURFOD’un bu alanda önemli bir rol üstleneceğine inandığını belirtti. BURFOD başkanı Fahrettin Beceren’in fotoğraf sergisinin ipeği konu edinmesini de önemli bulduğunu dile getiren Bozbey; “İpek ve ipekçilik gibi tarihi ve kültürel değerlerimizin Bursa'da yaşatılması için gereken her şeyi yapacağız. Bundan sonraki her türlü sanat ve kültür etkinliğimizde ipek ve diğer kültürel varlıklarımız hak ettiği yeri alacaktır” dedi.

VALİ DEMİRTAŞ’TAN ÖVGÜ

"Doğanın Sanatı: İpek" sergisini ziyaret eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, fotoğraflar ve ipeğin üretim aşamaları hakkında BURFOD Başkanı Fahrettin Beceren’den detaylı bilgi aldı. Bu serginin Bursa için önemine vurgu yapan Vali Demirtaş “İpek böceğinin yaşam döngüsü ve bu

süreçteki sanatsal güzelliklerin sergilendiği, ince bir zanaat ve sabrın sonucunu temsil eden fotoğraf kareleri tüm Bursalıların görmelerini diliyorum. Kültürel değerlerimizin yaşatılması konusundaki hassasiyetleri için sanatçılarımızı ayrıca tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.  

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bursa İl Kültür Müdürü Kamil Özer ve çok sayıda sanatseverin de ziyaret ettiği "Doğanın Sanatı: İpek" fotoğraf sergisi 9 Hazirana kadar Tofaş Anadolu Arabaları Müzesinde izlenime açık kalacak. Fotoğraf sanatçısı ve BURFOD Başkanı Fahrettin Beceren; “Sergimizin üst protokolden ilkokul öğrencilerine kadar geniş bir kitle tarafından ziyaret edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Sergimiz Kültür Yolu Festivali sonrasında da 1 Ekim’e kadar izlenimde olacak. Şu ana kadar gördüğümüz yoğun ilgi bizi yeni ulusal ve uluslararası projeler için teşvik etti. Tüm sanatseverlere Bursalılara teşekkür ediyoruz” dedi.

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