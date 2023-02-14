Burak'ın 6. yaşı 'Çadır Kent'te kutlandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Beylikdüzü Belediyesi’nin Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği çadır kentten depremin 8.gününde kalpleri ısıtan bir haber geldi.HATAY (İGFA) - Bölgede yaşayan ve depremden etkilenen çocuklar için kurulan yaşam merkezinde Burak’a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 6.yaşına çadır kentte giren Burak’ın doğum gününe ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı. Doğum günü mumlarını üfleyen Burak’a ilk dilimi ablası yedirdi.

Çocukları mutlu etmek için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyleyen Başkan Çalık, “Allah evlatlarımızı bağışlasın. Bugün Burak’ın 6. yaşını kutluyoruz. İnşallah daha iyilerini de kutlarız.Evlatlarımız bizim için çok değerli. Onların travmalarını gidermek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kutlamaların ardından Burak’ın annesi, doğum günü kutlaması nedeniyle Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.