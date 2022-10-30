BUMİAD'ın 'Cumhuriyet ve Eğitim Ödülleri' sahiplerini buldu

Bu yıl da Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümlerinde BUMİAD tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Balosu ve Cumhuriyet Ödülleri Töreni” ile ödüller sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - BUMİAD Cumhuriyet Balo­su’nda verilen, Cumhuriyet Ödülleri coşkulu bir kutlama ile sahiplerine takdim edildi.

BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir tarafından daha önce düzenlenen lansman toplantısında 2022 yılı Cumhuriyet Ödülleri’nin kaza­nanlarını açıklanmıştı. Buna göre bu yıl Prof. Dr.Yılmaz Büyüker­şen, Yazar Dr. Serra Menekay Cumhuriyet ödülüne layık görüldü. BUMİAD Eğitime Katkı Ödülü’nü ise bu yıl Bursa Erkek Lisesi Me­zunları Derneği (BELDER) aldı.

2017 yılından bu yana Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Balosu ve 2022 yılı Cumhuriyet Ödülleri Töreni” geniş bir katılım ile gerçekleşti. CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile geçmiş dönem Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de geceye katıldı.

BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, BUMİAD Kurucu Başkanı İlker Özaslan, BUMİAD Danışma Kurulu Başkanı M. Orhan Efe, iş insanları ile BUMİAD üyeleri yanında, çok sayıda davetli Cumhuriyetin 99. yılını kutladı.

BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, Başkan Büyükerşen’e teşekkür ederek, “Derneğimizin geleneksel 2022 Cumhuriyet Ödülleri kapsamında ödüle layık görülmeniz dolayısıyla şahsınızı kutluyoruz. Bugüne kadar ülkemize, insanımıza ve insanlığa karşılıksız hizmetleriniz, üstün çalışmanız ile Cumhuriyetimizin yaşatılmasına yapmış olduğunuz olağanüstü katkılarınıza takdirlerimizin ifadesi olarak bu belgeyi sunmaktan onur duyuyoruz.” dedi.

Dans ekibi Zeybek oyunu ile davetlilere görsel bir şölen sunulan gecede BUMİAD 2022 Yılı 'Cumhuriyet Ödülü'ne layık görülen Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ödülünü BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bozdemir yansıra Özcan Gök takdim etti.

BUMİAD 2022 Yılı 'Cumhuriyet Ödülü'ne layık görülen yazar Doktor Serra Menekay ödülünü ise derneğin Yönetim Kurulu üyeleri Zarif Ayça Güler ve Filiz Güzel Şen takdim etti.

BUMİAD 2022 Yılı 'Cumhuriyet Ödülü'ne layık görülen Bursa Erkek Liseliler Derneği (BELDER)'e ödülleri BUMİAD Yönetim Kurulu üyeleri Ender Karaelli ve Seyfi Ertan tarafından takdim etti.

BELDER Başkanı Cevdet Ulu, BUMİAD'a teşekkür ettiği gecede ayrıca 10 Yıllık BUMİAD üyelerine plaket takdimi de gerçekleşti.

Geceye özel olarak hazırlanan pasta BUMİAD yönetim kurulu başkanı ve üyeler ile ödül alan isimler tarafından hep birlikte coşkuyla kesildi.

Gecede davetlilere dağıtılan Türk Bayrakları ile Cumhuriyetin 99.yılı coşkulu bir atmosferde kutlandı. Gecede sahne alan MG Davet ekibi davetlilerin coşkusuna renk katarken, Cumhuriyet Balosu ve 2022 yılı Cumhuriyet Ödülleri Töreni marşlar eşliğinde kesilen pasta ile sona erdi.