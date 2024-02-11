Bülent Şakrak ön yargılara 'ışık' tuttu!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 12 Şubat Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla epilepsi hastalarının toplumda karşılaştıkları ön yargıları yıkmayı hedefleyen "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu.İSTANBUL (İGFA)- Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin 8 yıldır sürdürdüğü Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına gönüllü destek olarak farkındalık elçisi oldu.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına destek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bülent Şakrak, “Epilepsi Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarına göre; Türkiye'de yakınlarının epilepsi hastası bir bireyle evlenmesini istemeyenlerin oranı yüzde 36, işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem diyenlerin oranı ise yüzde 22 olduğuna dikkati çekti. "Görünen o ki toplum olarak epilepsi hastalarıyla ilgili bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor" diyen Şakrak, "Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası ile ön yargıların karanlığının arkasındaki #GerçeğiGör diyoruz. Herkesi bu konuda bilinçlenmeye ve epilepsi hastası bireylerin evlenip çocuk sahibi olabileceklerini ve iş hayatında çok başarılı olabileceklerini çevresindekilere anlatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, Bülent Şakrak’ın Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına gönüllü desteğinin, ülkemizdeki 1 milyon epilepsi hastası ve yakınları için çok anlamlı olduğunun altını çizdi.

Toplumsal ön yargılar nedeniyle hastaların sosyal hayatta birçok zorlukla karşılaştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Bebek, "Farkındalığın ışığını ne kadar genişletebilirsek herkesin ‘Gerçeği Gör’mesini sağlayabiliriz" dedi. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği farkındalık için herkesin yapabileceği bir şey olduğunu hatırlatarak, farkındalık ağının bir parçası olmak isteyenleri Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresiyle kendi fotoğrafını çekmeye, farkındalık mesajlarını oluşturarak #EpilepsiİçinBak ve #GerçeğiGör etiketleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşmaya davet etti.

Epilepsi farkındalığına destek olmak için ‘Mor Gözlük’ filtre linkine ulaşmak için https://www.instagram.com/ar/365833249537044/