Bülent Arınç ağabeyini kaybetti

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç’ın ağabeyi Kutlay Arınç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.MANİSA (İGFA) - 22. Dönem TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'ın Manisa’da yaşayan ağabeyi Dr. Kutlay Arınç hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören Kutlay Arınç 'ın vefat haberini Şehzadeler Belediye Bşakanı Ömer Faruk Çelik duyurdu.

Başkan Çelik, dün gece yaptığı paylaşımında, "22.Dönem TBMM Başkanımız Bülent Arınç'ın ağabeyi Kutlay Arınç tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Arınç ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.Cenazesi 9 Ekim Pazar (Yarın) ikindi namazına müteakip Hatuniye Camiinden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Bülent Arınç, 2016 yılında büyük ağabeyi Yıldıray Arınç'ı kaybetmişti.