Bülbülderesi Fevziye Hatun Camii gün yüzüne çıktı

Üsküdar'da bulunan Bülbülderesi Fevziye Hatun Camii'nin açılışı, cuma namazı öncesi yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - 1882 yılında yapılan ve geçtiğimiz günlerde restorasyonu tamamlanan caminin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Kuran tilavetiyle başlayan açılış toplu edilen dua ve kurdele kesimiyle son buldu. Fevziye Hatun Camii açılışı sonrası cuma namazı kılındı.

İstanbul Valisi Davut Gül, caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bugün 2 güzellik var, birincisi caminin ihya edilmesi ve onun kadar daha güzel olan da bu cami tescilli yapı. Üsküdar'daki tarihi sahipsiz çeşmeler, sosyal tesisler, camiler her tescilli eseri Üsküdar Belediyemiz restore ediyor. İnşallah belirli bir süre içerisinde Üsküdar'da ecdattan kalan hiçbir yapı sahipsiz olmamış olacak. Bu açıdan Hilmi Türkmen Başkanımıza ekibine teşekkür ediyorum. Bu güzelliği paylaşan başta hayırseverimiz olmak üzere her birinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun cumanız mübarek olsun" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise açılışta yaptığı konuşmada Üsküdar’ın şanına yakışır restorasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi: "Üsküdar'ın her yeri adeta tarihi değerlerimizden, zenginliklerimizden bir parça. Açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz bu camimizde onlardan bir tanesi. Bu camimizin olduğu cumhuriyet caddesi, camimizin eski halini sizler çok iyi biliyorsunuz. Biz tam 1882'deki yapımına uygun bir şekilde kurul kararları ile beraber gördüğünüz gibi camimizin orijinal halini ortaya çıkarmış olduk. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bundan önceki Valimiz şimdiki İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya bakanımıza gıyabında teşekkür ediyorum. Camimiz asıl mekan 40-50 metre karelik bir alan. Diğer tarafında bir bodrum katımız var, lavabolar bulunuyor. 2 ayrı parçadan oluşan güzel bir cami oldu. Burası 1900'lü yıllara kadar merkez cami hasebiyle Osmanlı döneminde bayram yeri olarak da değerlendirilmiş. Halkın toplanıp hasbıhal ettiği bir alan olarak da kullanılmış. Dolayısıyla Üsküdar'ımızın şanına yakışır, geçmişine yakışır bir eseri daha birlikte inşa etmiş oluyoruz".