Bugün yurtta hava nasıl? 5 ilde yağış bekleniyor...

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağmur bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak.

Yapılan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmazken, sıcaklık iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.