Bugün İzmirlilerin günü! Haydi herkes fuara

92. İzmir Enternasyonal Fuarı, hafta sonunda da her yaş grubuna hitap eden birbirinden renkli etkinlikler, konserler, söyleşiler, gösteriler ve oyunlarla ziyaretçilerini ağırlayacak. İzmirliler, kentin kurtuluşunun 101. yıl coşkusunu Çim Konserleri Sahnesi’nde Tan Taşçı ile yaşayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Enternasyonal Fuarı, 92. yılında da Kültürpark’ta dünyayı bir araya getirmeye devam ediyor. İzmir’in “2026 yılı Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti” olmasına özel “Gençlik” temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, spordan sanata, bilgi yarışmasından yapay zekaya, tiyatrodan söyleşilere ve çocuklardan gençlere her yaşa hitap eden etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl özel olarak hazırlanan Gençlik Alanı’nda gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, söyleşiler, atölyeler, spor etkinlikleri, e-spor gibi birçok etkinlik de düzenleniyor.

Ünlü isimleri ağırlıyor Uzun yıllardır Fuar’ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri, Rock&More Sahnesi ve Mogambo Geceleri’nde, ziyaretçiler günün yorgunluğunu atıp doyasıya eğleniyor. Çim Konserleri Sahnesi’nde; bu akşam Athena, 9 Eylül’de Tan Taşçı, 10 Eylül’de ise Haluk Levent sahnede olacak. Konserler saat 21.00’de başlıyor.

Kültürpark 3 No’lu Hol önündeki Rock&More Sahnesi bu akşam Mengene’yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserin başlama saati 20.00. Mogambo Geceleri’nde de Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü sahne alacak.

Hazine Avı 9 Eylül’de başlıyor Çocuklar için çocuk kulübü, çocuk tiyatrosu, canlı heykel, pantomim, palyaço gösterileri, masal anlatımı gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor. Hazine Avı 9 Eylül’de başlıyor ve Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir isimle düzenleniyor. 100. Yıl Hazine Avı etkinliğine katılacak yarışmacılar, gizemli şifreler aracılığıyla Cumhuriyetimizin köklü mirasına dikkat çeken heyecan dolu bir macera yaşayacak. Bilgi Yarışması, gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiren spor olarak bilinen e-spor Hado, fuarın dört bir yanındaki farklı programlar ve gezici etkinlikler de ziyaretçilere keyifli, eğlenceli saatler yaşatıyor.

Yapay Zeka ile Atatürk standına yoğun ilgi Cumhuriyetimizin 100. dönümü de İzmir Enternasyonal Fuarı’nda düzenlenen özel etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Pakistan Pavyonu’nda kurulan Yapay Zeka ile Atatürk standı büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilerin anlık olarak fotoğrafının çekildiği, Atatürk ile günümüzde veya farklı bir zaman diliminde yapay zeka aracılığı ile bir araya getirildiği standa, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösteriyor. Lozan Kapısı’nda yer alan Cumhuriyet 100. Yıl Tüneli de ziyaretçileri, Cumhuriyet tarihinde yolculuğa çıkarıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi standında yer alan Cumhuriyet Masası’nda İzmirliler 100. yıl için açılan anı defterini imzalıyor.

Uluslararası Tekstil Bienali’ne ev sahipliği yapıyor Açıldığı günden bu yana ilklere imza atan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da Türkiye’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Tekstil Bienali’ne ev sahipliği yapıyor. 4 Eylül tarihinde kapılarını açan Tekstil Bienali’ndeki eserler, Fuar boyunca Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Yazar, sanatçı Nihat Özdal’ın küratörlüğünde, 17 farklı ülkeden 57 sanatçının yer aldığı Tekstil Bienali; 4 Eylül-24 Kasım tarihleri arasında Atlas Pavyonu, Pakistan Pavyonu, Agora, Etz Hayim Sinagogu, Alga Çikolata Fabrikası’nda ziyarete açık olacak.

Başka Bir Tarım Mümkün Başka Bir Tarım Mümkün Etkinlik Sahnesi’nde, beslenme alışkanlıklarımızdan sağlığa kadar farklı bakış açılarıyla akademisyenler, uzmanlar ve gençler, tarımı konuşuyor. Söyleşiler ve Köy Tiyatrosu’ndan konserlere kadar farklı etkinlikler de bu sahnede yer alıyor.

“Benim Naçiz Vücudum” İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da 92. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında İzmir’in 101'inci kurtuluş yıldönümünü olan 9 Eylül’de “Benim Naçiz Vücudum” adlı oyunu İzmirliler ile buluşturuyor. Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in yazıp yönettiği, müziklerini Cem İdiz’in yaptığı “Benim Naçiz Vücudum” oyunu, Atatürk’e yapılmaya çalışılan suikast süreci etrafında Genç Cumhuriyet’e karşı girişilen planları konu alıyor. Oyunun başlama saati 19.30.

Gençlik temalı filmler izleyici ile buluşuyor Sinema Burada Film Günleri’nde de 8 -10 Eylül tarihleri arasında İzmir Sanat Merkezi’nde gençlik temalı filmler izleyicilerle buluşuyor. 16.30 ve 19.30 seanslarında Kahvaltı Kulübü, Juno, Çekmeköy Underground, Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Giriş, Ben, Earl ve Ölen Kız ile Whiplash filmleri, ücretsiz olarak gösterimde olacak.

Fantastik dünyanın temsilcileri İzmir Fuarı’nda 9-10 Eylül tarihlerinde İzmir Enternasyonal Fuarı bünyesinde İzmircon ve Indie Game Fest de düzenleniyor. İzmircon ve Indie Game Fest, bünyesinde son yıllarda oldukça popülerleşmiş FRP (Fantastik Rol Yapma Oyunları), Masaüstü Savaş Oyunları, Minyatür Oyunları, Cosplay Etkinlikleri ve birbirinden ilginç Kutu Oyunları ile 9-10 Eylül tarihlerinde İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kapılarını açacak. 9-10 Eylül 14.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik, birden çok alanda hobileri olan insanları hedefliyor. Etkinlik sırasında, katılımcılar, masa oyunlarının tadını çıkarıp masaüstü savaş oyunlarının nasıl oynandığını öğrenebilirken birbirinden eğlenceli turnuvalara da katılabilecek. Ayrıca, birçok söyleşi ve etkinlik de düzenlenecek.

Onur konuğu il Şanlıurfa Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nın onur konuğu il ise Şanlıurfa. Şanlıurfa, bütün yönleriyle, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel değeriyle Kültürpark’ın Dokuz Eylül Kapısı girişindeki 2 bin metrekarelik alanda yer alıyor.

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 125 yarışmacı, 84 araç ile 2 Eylül’de Samsun’dan start aldı. 2 bin 350 km uzunluğunda yarış parkuru olan TransAnatolia, 9 Eylül’de İzmir Enternasyonal Fuarında sona erecek.

Fuar’a özel mobil uygulama İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl yeniliklerle kapısını açtı. Hazırlanan telefon ve akıllı cihazlarda kullanılabilen mobil uygulama, Fuar öncesinde yayına alındı. Uygulama aracılığıyla İzmir Fuarı’na dair tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Hem Apple Store hem de Google Play’den cep telefonu ve tabletlere indirilebilen Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uygulama, katılımcı ve ziyaretçilere kolaylık sağlıyor.

Sponsorlar Folkart ve Migros İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından, Folkart ana sponsorluğu, Migros etkinlik sponsorluğunda, Sipay e-spor Hado etkinlik sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve Fuar etkinlikleri 16.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek.