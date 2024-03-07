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Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

YAŞAM 07.03.2024, 08:59
Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz( Düzce ve Bolu hariç ) Doğu Anadolu( Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA (İGFA) - Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetteesmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin (Bolu ve Düzce hariç) yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya ve Elazığ hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 aksam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, , Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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