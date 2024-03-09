Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, sıcaklıkların düşmesiyle 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, genellikle hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, genellikle yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.