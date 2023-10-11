Bugün hava durumu nasıl olacak? Kuvvetli yağış uyarısı
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Sinop çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, kuzeydoğu; Doğu Anadolu'nun doğusunda batı, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği, Sinop çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 la 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, gece saatlerinden itibaren yer yer 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3