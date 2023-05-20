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Bugün hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM 20.05.2023, 08:35
Bugün hava durumu nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, yer yer kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zaman zaman 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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