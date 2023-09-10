BUFSAD'dan sezon açılışı

Kısa adı BUFSAD olan Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği, 2023-2024 sezon açılışını ‘Merinos Park Gönül Dostları’nda düzenlenen kahvaltı etkinliğiyle açtı.BURSA (İGFA) - Açılışa Bufsad Başkanı Serpil Savaş ve yönetim kurulu üyeleri, Fahrettin Beceren, Özcan Taras, Ömer Ziya Topsakal ve birçok fotoğraf gönüllüsü katıldı.

Açılışa katılan BUFSAD Başkanı Serpil Savaş herkese teşekkür ederek, bol etkinlikli güzel bir sezon geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Başkan Savaş, Bufsad olaak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kapsamında oluşturulacak fotoğraf sergileri, söyleşiler, fotoğraf gösterimleri ve Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali ile yoğun bir sezona hazırlandıklarını kaydetti.