Bu teras ömrü uzatır

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen 'En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması'nın sonuçları açıklandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çevremizi Birlikte Güzelleştiriyoruz' sloganıyla bu yıl 6’ıncısını gerçekleştirdiği 'En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Çevre bilincini ve çevre sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek, iklim değişikliğine karşı dikkat çekmek ve bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışma, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerini kapsadı.

SEÇİCİ KURUL BELİRLEDİ

Yarışma, en güzel açık balkon, kapalı balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, hobi bahçesi ve teras olmak üzere toplam 6 kategoride düzenlendi. Yarışmanın seçici kurulu bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş temsilcilerinden oluştu.

132 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu her kategoride birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL ve üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada toplamda 132 bin TL ödül dağıtılacak.

'En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması'nda ilk üç dereceyi kazananlar şöyle;

Apartman Bahçesi: Ümmü Arık, Şefik Aytekin, Turan Uyar

Açık Balkon: Alper Emrali, Nazlı Dal Dal, Berna İskifoğlu

Kapalı Balkon: Duygu Uysal, Özne Tezgi, Simge Hayat Dorul

Hobi Bahçesi: Mustafa Gürel, Salih Dirman, Aynur Bulgurlar

Konut Bahçesi: Berrin Güven, Melike Berhan, Suna Karayılmaz

Teras: Hale Ansin Bozkurt, Duygu Arslan, İbrahim Şen