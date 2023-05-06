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Bu sergi kahkahaya boğuyor

YAŞAM 06.05.2023, 08:26
Bu sergi kahkahaya boğuyor

33 ülkeden, 348 sanatçının 682 eseriyle katıldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi ve Ödü Töreni yapıldı. 11 Mayıs’a kadar açık kalacak sergide 92 eser beğeniye sunulurken, yarışmanın ikincisi Ukrayna’dan Oleksiy Kustovsky’nin ödülünü depremzedeler için AFAD’a bağışladığı duyuruldu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ali Rıza Turan Bahadır Sergi Salonu’nda yapılan programa, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, karikatüristler, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden bu yana fiziksel yatırımların yanında kültür ve sanat alanına da çok önem verdiklerini, bu kapsamda Denizli’ye birçok güzellik kazandırdıklarını kaydetti. Karikatürün çok önemli bir sanat dalı olduğunu, karikatüristlerin bir çizgi ile sayfalar dolusu mesaj verebildiklerini ifade eden Başkan Zolan, “2017 yılında başlattığımız ulusal seviyedeki karikatür yarışmasını 2021 yılında uluslar arası seviyeye taşıdık ve her yıl değişik temayla yarışmamızı gerçekleştirdik. Bu seneki temamız Sağlıklı Yaşam ve Spor oldu” dedi.

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşam için…

Sağlıklı yaşamın çok önemli olduğunu, karikatür ile bu konuya değinerek insanların daha sağlıklı yaşamasına katkı sağlamak istediklerini anlatan Başkan Zolan, “Spor sağlıklı yaşamın vazgeçilmezidir. Çok şükür Denizli’mizde yapmış olduğumuz birçok proje ile sağlıklı yaşama katkı sağladık. Başta Denizli’mizi doğalgaza kavuşturarak hava kirliliğine son verdik ve insanlarımızın sağlıklı yaşamına katkı sağladık” diye konuştu. Bunların yanında parklar, yürüyüş yolları, spor tesisleri ve spor kursları gibi insanların mutlu ve sağlıklı yaşaması için birçok yatırım yaptıklarına değinen Başkan Zolan, “Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşam için bu yılki temamızı Sağlıklı Yaşam ve Spor olarak seçtik. Yarışmamıza 33 ülkeden 348 sanatçı 682 eseriyle katılım sağladı. Emek veren herkese, dünyanın dört bir yanından yarışmaya ilgi gösterip eserini gönderen sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Farkındalığı arttırıyor

Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin uluslararası alanda düzenlediği Karikatür Yarışması ve Denizli Cam Bienali’ne değinerek etkinliklerden övgüyle bahsetti. Denizli’nin dünya şehri olduğunu bir kere daha ispat ettiğini kaydeden Milletvekili Ök, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı yaşam konulu karikatürler biliyorsunuz farkındalığı arttırıyor. Belki bazen sayfalarca yazarsınız bir şey ifade etmez ama ufacık bir çizgi, karikatür hayata dair çok şey ifade edebilir” diyerek, yarışmaya katılan sanatçı sayısının her yıl artmasını temenni etti.

Ukraynalı sanatçı ödülünü depremzedelere bağışladı

Konuşmanın ardından dereceye girenleri ödülleri Başkan Zolan ve beraberindekiler tarafından verildi. Ödül trenine katılamayan yarışmanın 18 yaş üstü kategorisi ikincisi Ukrayna’dan Oleksiy Kustovsky’nin ödülünü depremzedeler için AFAD’a bağışladığı duyuruldu. 15 Mart 2023’te duyurulan yarışmanın sonuçları ise şöyle: “Yarışmanın 18 yaş üstü kategorisinde Çin’den Liu Qiang’in eseri birinci (10.000 TL) seçilirken, Ukrayna’dan Oleksiy Kustovsky’nin eseri ikinci (7.500 TL), yine Ukrayna’dan Vladimir Kazanevsky’nin eseri ise üçüncü (5.000 TL) oldu. Mansiyon ödüllerini ise sırasıyla İstanbul’dan Nuhsal Işıl ve Musa Gümüş ve İzmir’den Cemalettin Güzeloğlu aldı. 18 yaş altı mansiyon ödüllerini ise sırasıyla Sinop’tan Furkan Aytur ve Zeliha Nur Maviş ile İzmir’den Ceylan Figen almaya hak kazandı.” 92 eserin beğeniye sunulduğu sergi 11 Mayıs 2023’e kadar açık kalacak.

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