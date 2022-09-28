Bu proje ile tecrübeler paylaşılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yüzde 40’ı tamamlanan Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi Projesinin samimi ve sıcak bir ortam sunacağını dile getirerek, “Burası aynı zamanda gençlerimizin büyükleriyle sohbet edecekleri, tecrübe paylaşımı yapabilecekleri de bir mekan olacak” dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal hayatına dokunmak için projeler üretiyor, yeni uygulamalar hayata geçiriyor. Özellikle son dönemde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla şehrin kültürünü yansıtan objelerin ön plana çıktığı sosyal donatı alanları inşa eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bir araya gelip vakit geçirdiği alanların sayısını artırıyor.

5 bin 727 metrekare alana inşa edilen Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi Projesinde 3 katlı kütüphane, 3 katlı sergi salonu, 2 katlı kafe restorant ve mescit yer alıyor. Bitirilmesi heyecanla beklenen proje için vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Oya Aşkır, "Çok güzel bir proje. Gençlerimiz için geleceğimiz için okumayı teşvik edecek bir mekan olacak" dedi.

GENÇLER İÇİN GÜZEL PROJE

Tuğba Üşer de, "Proje Samsun'a çok yakışacak. Süper bir yatırım. İnşallah kısa sürede tamamlanır ve biz de buraya geliriz" diye konuştu. Kitap okumayı çok sevdiğini ve buranın heyecanla açılmasını beklediğini dile getiren Onur Yılmaz ise, "Bölgenin değerine değer katacak bir yatırım olmuş. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne gençler adına yaptığı bu yatırım için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 40'I TAMAMLANDI

Gençleri anlamaya ve onların hayatına dokunacak projeler üretmeye önem verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi projemiz de bunlardan sadece biri. Projemizin yüzde 40'ı tamamlandı. Yüzlerce kitabın yer alacağı kafede kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunacağız. Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi aynı zamanda gençlerimizin büyükleriyle sohbet edecekleri, tecrübe paylaşımı yapabilecekleri de bir mekan olacak. Kısaca burası gençlerimizin, kitap okumak isteyenlerin, araştırma yapmak, ders çalışmak isteyenlerin buluşma noktası olacak" diye konuştu.