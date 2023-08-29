Bu parkta her şey var!

Trafik Parkı, içerisinde trafik parkuru, mini golf sahaları, yer satrancı, masa tenisi, kooperatif market, satış birimleri, kafe ve okuma etkinliklerinin yapılabileceği çim tepelerin yer aldığı 12 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Park; metrekare alanına göre spor, sosyal ve eğlence alanlarının bir arada olduğu çok fonksiyonlu özelliğiyle, Mersin’de ilk olma özelliği gösteriyor.MERSİN (İGFA) - Etüt ve Projeler, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı birimlerinin proje ve yapımını üstlendiği Trafik Parkı, kısa süre sonra açılacak. Park’ta hem vatandaşlar, hem de çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği birçok farklı seçenek bulunuyor.

Yeşil alan yüzde 60’a çıkarıldı

Okuma Salonu’nun karşısında bulunan 450 metrekarelik alanda farklı boyutlarda yapılan çim tepeler ise açık alanda okuma keyfi sunarken, çocukların oyun oynayabileceği bir alan özelliği de gösteriyor. 8’in üzerinde farklı ağaç ve 12’nin üzerinde farklı tür bitki grubu dikilerek, eski haline nazaran yeşil alan oranı yüzde 20 artırılan parkın yeşillik oranı yüzde 60 oldu.

Park’ta bulunan kooperatif markette yöresel ürünler satışa sunulacak ve 11 adet satış biriminde farklı ürünler satılacak. Ayrıca vatandaşların dinlenip yemek yiyebileceği bir adet de self servis kafe yer alıyor.

Çakmak: “Trafik Parkı, yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerine kurulu”

Park ve Bahçeler Dairesi’nde görev yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Doğu Çakmak, projenin teknik detaylarıyla ilgili bilgi vererek, “Trafik Parkı; Marina Kavşağı’nın kuzeybatısında çok işlek ve değerli bir lokasyonda, yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerine kurulu. Eski haline kıyasla yeşil alan miktarında yüzde 20’lik bir artış yapılarak, yüzde 60’a çıkartıldı. Trafik Parkı’nda 20 farklı bitki türü bulunmakta ve tam otomatik sulama sistemiyle uzaktan kontrollü sulanarak, su tasarrufunda da maksimum fayda sağlanmaktadır” dedi.

Eğlence alanlarının dışında, vatandaşların alışveriş yapabilecekleri satış birimlerinin de olacağını kaydeden Çakmak, “Park bünyesinde; üretici kadınların yöresel ürünlerinin satılacağı kooperatif market, çeşitli ürünlerin sunulacağı 11 adet satış birimi, self servis olarak düşünülmüş bir adet kafe ve bir adet de okuma salonu bulunuyor” dedi.

“Hem profesyoneller, hem de yeni başlayanlar için 5 adet mini golf sahası”

Park içerisinde çocukların eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir adet eğlence amaçlı trafik parkuru bulunduğunu ve bu parkurda çocukların akülü arabalarını, bisikletlerini ve scooterlarını rahatlıkla kullanabileceğini söyleyen Çakmak, “Park bünyesinde yaklaşık 1400 metrekarelik alan içerisinde hem eğlence, hem de spor amaçlı 5 adet mini golf sahası, masa satrançları, yer satrancı ve açık hava masa tenisi yer almaktadır. Parkurun batısında ise; ailelerin çocuklarını rahatça izleyebilecekleri bir alan oluşturuldu. Burada oturma birimleri de mevcut” diye konuştu.

“Mersin’de ilk defa bu kadar fonksiyonun olduğu bir park yapıldı”

Okuma Salonu’nun karşısına yapılan çim tepeler hakkında da bilgi veren Çakmak, “Çim tepeleri hem okuma salonundaki kullanıcılara, hem de çocuklara hitap ediyor. Okuma Salonu kullanıcıları bu alanda, açık hava okuma etkinliği gibi birçok etkinlik yapabilecek. Çocuklar da eğlenceli vakit geçirecek. Mersin’de ilk defa 12 bin metrekarelik bir alanda, bu kadar fonksiyonun olduğu bir park yapıldı” ifadelerini kullandı.