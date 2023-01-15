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Bu Park’ta emek var

YAŞAM 15.01.2023, 09:46
Bu Park’ta emek var

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı’nda, özel bireylerin annelerine ‘Makrome Eğitimi’ veriliyor. Kadınlar, yaptıkları el işi sayesinde çocuklarını beklerken boş durmak yerine hem birbirinden güzel süs eşyaları üretiyorlar, hem de sosyalleşiyorlar.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir’in Engelsiz Yaşam Parkı’ndan içeri adım atan her birey için hem fiziksel, hem de mental olarak rahatlatıcı birçok aktivite sunuluyor. Özel bireyler; beden eğitimi, resim, bocce, halk dansları gibi aktivitelerle tüm günlerini dolu dolu geçirirken, onların her anlarında yanlarında olan aileleri için yapılan etkinliklerden biri de Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilen Makrome Eğitimi. Makrome derslerine uzun zamandır devam eden anneler; süs eşyalarından sarkaca, hediyelik ürünlerden çantaya kadar birçok ürün işliyor.

Ulaşlı: “Özel bireylerin anneleri makromeyle, el becerilerini de geliştiriyorlar”

Yenişehir Halk Eğitim’den Usta Öğretici olarak görevlendirilen Funda Ulaşlı, “Annelerimiz makrome dersinden çok memnunlar, çünkü kendileri özel çocukların anneleri. Özel çocukların anneleri oldukları için, ister istemez herkesin hayatında stresi, problemi var. Ama onlar psikolojik olarak daha stresli oldukları için, makrome derslerine girdiklerinde o dertlerini kapıda attıklarını söylüyorlar. El becerilerini de geliştiriyorlar. Hatta kendileri bu işleri ilerlettiklerinde, istedikleri zaman bunların kendileri için bir geçim kaynağı olabileceğini söylüyorlar. Bu ürünler sanal ortamlarda veya bazı yerlerde stantlar kurularak satılıyor. Onlar da kendilerine bir geçim kaynağı yapabilirler” dedi.

“Bir şeyleri başarmak bize o kadar çok mutluluk veriyor ki…”

Çocukları diğer etkinliklerdeyken, kendilerinin makrome kursunda rahatladıklarını ve huzur bulduklarını söyleyen Nurdoğan Karaduman, “Büyükşehir Belediyemiz bu anlamda çok başarılı. Bize büyük destek veriyor. İlk önce duvar süslerinden başladık. Küçük küçük şeyler yaparak becerilerimizi artırdık. Şu anda çantaya geçtik. Makromeler, askılıklar, duvar süsleri, cüzdanlar… Hepsinde ayrı bir heyecan yaşadık. Haftanın 3 günü buradayız. Diğer günler de ders olunca gelip, derse katılıp gidiyoruz. Örneğin pilatese gidiyorum, kızım da o arada dramaya giriyor. Takı tasarımı var, bir de Nefes Terapisi. O kadar güzel dersler ki anlatamam. Yani oradan çıktığımızda hepimiz sanki bulutların üzerindeyiz, çok iyi geliyor bize” dedi.

“Yalnız olmadığımız duygusu çok değerli bir şey”

Engelsiz Yaşam Parkı’na oğlu ile birlikte gelen Hülya Önder, “Buraya oğlumu getiriyorum. Çok yoğun ve yorucu bir yaşamım var. Makrome dersi benim stresimi boşaltmama çok iyi geliyor. Yaptığım ürünleri, sevdiğim insanlara hediye ediyorum. Günlerimiz gayet güzel geçiyor, arkadaşlarımızla hocalarımızla uyum içinde götürüyoruz. Hepimiz birbirinden çok farklı, ama yaraları derin, dengeleri hassas, bir sürü soruna sahip insanlarız. Bu işi yaptığımız sürece konuşuyoruz, dertleşiyoruz ve adeta bir grup terapisi oluyor. Yalnız olmadığımız duygusu çok değerli bir şey” diye konuştu.

“Terapi gibi oluyor”

Semra Çiçek ise “Kızım bocce ve beden eğitimi dersine katılıyor. O sırada biz de makrome işlerimizi yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. İlk günden beri geliyorum. Duvar süsleriyle, kapı süsleriyle başladık. Sonra küçük küçük şeyler yaptık, sarkaçlar yaptık. Şimdi de çanta yapıyoruz. Eğleniyoruz, zamanımız güzel geçiyor. Terapi gibi oluyor” dedi.

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