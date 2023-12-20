Bu park Türkiye-Ukrayna dostluğunu pekiştirecek

Türkoloji’nin önde gelen isimlerinden Ord. Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin adını taşıyan park İzmir'in Narlıdere ilçesinde törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, hayatını Türkoloji'ye adayan ve günümüz bilim insanlarına referans olan Ord. Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin adını verdiği parkı, Altıevler Mahallesi Meyveli Sokak’ta törenle açtı.

Bin 310 metrekare yeşil alanıyla yeşil kent dokusuna katkı sağlayacak parkın açılışına Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Chernivtsi Belediye Başkanı Roman Klichuk, İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Oksana Özek, Ukrayna Konsolosluğu Danışmanı Uğur Semih Akdemir, ilçe protokolü, meclis üyeleri, STK’ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ukrayna protokolünün katılımıyla açılışı gerçekleştirilen parkın iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını söyleyen Başkan Ali Engin, “Parkımız iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek” dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da “Bugün Ukrayna-Türkiye ilişki tarihine altın harflerle yazılacak” diye konuştu.

19 ARALIK UKRAYNA-İZMİR GÜNÜ OLSUN

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ise, “Bugün İzmir’de bir Ukrayna günü yaşandı. Hep yaptığımız kardeşlik anlaşması hem de parkın açılışı bizim için çok önemli. 19 Aralık tarihini hep hatırlayalım. Bugün, İzmir-Ukrayna Günü olsun. Seneye tekrar burada buluşmayı diliyorum. İnanıyorum ki ihtiyacımız olduğu her an burada toplanacağız” açıklamasında bulundu.

AHATANHEL KRIMSKİ KİMDİR?

Türkoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve UNESCO'nun dünyanın önde gelen isimleri listesinde yer alan Ahatanhel Krımski, 15 Ocak 1871’de Ukrayna’da öğretmen bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Birinci lisans eğitimini Moskova’da Doğu Dilleri Enstitüsü’nde yapan Krımski, ikinci lisans eğitimini Moskova Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi’nde yapmıştır. Dünya ve Doğu Kültürü araştırmacısı olan Arapça, Farsça, Türkçe ve İslâm tarihi dersleri veren Krımski, Ukrayna Bilimler Akademisi’nin de kurucuları arasında yer almıştır. 1918-1941 yıllarında Kiev Üniversitesi’nde görev yapan Krımski, 25 Ocak 1942’de Kazakistan’ın Kostanay şehrinde vefat etmiştir.