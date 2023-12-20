Bu mahalle de yıllar sonra suya kavuştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesi Beylerce Mahallesinde sürdürdüğü 5 bin 750 metre uzunluğundaki içme suyu çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarı taşıyor. 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırıyor.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile geçtiğimiz aylarda Ünye ilçesi Beylerce Mahallesinde başlayan çalışma tamamlandı. Toplam uzunluğu 5 bin 750 metre olan içme suyu hattı Beylerce Mahallesinde bulunan yaklaşık 100 haneye ulaştırıldı. OSKİ ekipleri tarafından abone bağlantısı yapılan evlere temiz ve sağlıklı içme suyu verilmeye başlandı.

100 EV TEMİZ İÇME SUYUNA KAVUŞTU

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda başlayan çalışma yoğun mesai sonrası tamamlandı. Yaklaşık 100 haneye ulaştırılan içme suyu bağlantıları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek, “ Yıllardır beklediğimiz bir çalışmayı büyükşehir tamamlıyor. İçme suyu ihtiyacımızı kendi depolarımızdan karşılıyorduk. Yapılan bu çalışma ile bir zorluğu daha atlatmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.