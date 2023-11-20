Bu kez sinemayı konuştular

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin hizmetine kazandırılan Genç Akademi Kafe Sıhhiye, bilim, kültür ve sanat etkinliklerinin yeni adresi oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Genç Akademi Kafe Sıhhiye, Dünya Sinema Günü nedeniyle Yönetmen ve Yapımcı Onur Tan’ın konuk olarak katıldığı “Sinemaya Dair” konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta öğrenciler olmak üzere tüm Başkentlileri sanat, spor, kültür ve bilimle buluşturmak için pek çok projeye imza atmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Genç Akademi Kafe Sıhhiye’de Dünya Sinema Günü nedeniyle Yönetmen ve Yapımcı Onur Tan’ı sanatseverlerle bir araya getirdi.

TAN: “HİÇ BEKLEMEDİĞİM ŞEKİLDE MUAZZAM BİR ORTAMLA KARŞILAŞTIM”

Ünlü Yönetmen Onur Tan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği “Sinemaya Dair” konulu söyleşide sinemanın gücünü ve deneyimlerini aktardı.

Tecrübelerini gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Tan, “Ankara’da olduğum için çok mutluyum. Hiç beklemediğim şekilde muazzam bir ortamla karşılaştım. Büyükşehir Belediyesinin gençlere yaptığı bu yatırım, öğrencilerin buradan ücretsiz bir şekilde yararlanabilmesi gerçekten çok hoşuma gitti. Gençlere hayallerinin peşinde koşmalarını tavsiye ediyorum. Maalesef özellikle pandemiden sonra yaşam koşulları zor olan bir ülkede yaşıyoruz. Panik yapmadan hayallerinin peşinden giderek başaracaklarına inanıyorum. Doğru karar tecrübe ister, tecrübe ise yanlış kararlardan oluşur. Genciz hepimizin zaman zaman hatalı, yanlış kararlarımız olacaktır ama bu kararlar bize tecrübe olarak geri döndüğünde gençlerin başarıyı yakalayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün ise, şunları söyledi: “Dünya Sinemalar Günü kapsamında ünlü yönetmen Onur Tan Hocamızı sanatseverlerle buluşturduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Başkentimizde kültür ve sanatın daha aktif olduğu, gençlerimize yönelik kültür ve sanat alanında seminer, konferans ve çeşitli projeler uygulamaya devam ediyoruz. Genç Akademi Kafe Sıhhiye’de kamuoyuna mal olmuş, alanlarında uzman isimleri gençlerle buluşturarak onların kariyer planlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz.”