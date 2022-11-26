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Bu eğitim kaçmaz! Afet gönüllüsü olun, eğitimle hayat kurtarın

YAŞAM 26.11.2022, 08:16
Bu eğitim kaçmaz! Afet gönüllüsü olun, eğitimle hayat kurtarın

İBB, olası İstanbul depremine karşı Afet Gönüllüleri projesini hayata geçirdi. AKOM koordinasyonunda kapsamlı bir eğitimden geçen Gönüllüler, afet sonrasında gerekli müdahale ve organizasyonları yapabilecek. İBB ve AKUT Vakfı iş birliği ile gerçekleşen proje kapsamında 27 Kasım Pazar günü 9 farklı noktada Toplanma Alanı Organizasyonu (TAO) eğitimleri gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası afetlerde en hızlı müdahaleyi sağlamak için Afet Gönüllüleri projesini başlattı. Proje kapsamında ilk etapta 450 gönüllüye “Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi” ile 5.000 gönüllüye “Toplanma Alanı Organizasyonu Eğitimi” verilecek. Gönüllüler, yetkili birimler afet alanına gelene kadar ilk yardım müdahalelerini yapabilecek, karmaşa ve paniği engelleyebilecekler.

İBB ve AKUT Vakfı iş birliği ile gerçekleşen proje kapsamında 27 Kasım Pazar günü 13.00 -15.00 saatleri arasında 9 farklı noktada eş zamanlı Toplanma Alanı Organizasyonu (TAO) eğitimleri gerçekleştirilecek.

Eğitiminin gerçekleştirileceği adresler şöyle;

Avrupa Yakası:

1-İBİTEM İtfaiye Eğitim Merkezi, Merkez Mah. Atatürk Cad. No:28 Kocasinan / Bahçelievler
2- Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi Suna Pekuysal Salonu, Fatih Mah, Kuba Camii Yanı, Gazi Mustafa Cd No: 43 Büyükçekmece
3- Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Abidin Dino Salonu, Halide Edip Adıvar Mahallesi, Darülaceze Cd. 9/1-1, 34382 Şişli
4- Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat -1, Pınar Mahallesi, Günyüzü Sk. No:2, 34460 Sarıyer
5- Beşiktaş Belediyesi Karaoğlan Kültür Merkezi, Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Cad. No:50 Beşiktaş

Anadolu Yakası:

1- Kozzy AVM- Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi, Kozyatağı Mahallesi Buket Sk. No:14 Kadıköy
2- Güzide Yılmaz İlkokulu, İdealtepe Mahallesi Öğretmenler Sok No 26 34841 Maltepe
3- AKUT VAKFI Afet Parkı, Esentepe Mahallesi Füsun Sokak No 4/1 Kartal
4- Ataşehir Akom Binası, Atatürk Mahallesi Ataşehir Blv. No:1/6 Ataşehir

Tüm İstanbulluların katılabileceği projeye https://akom.ibb.istanbul/afet-gonulluleri/ adresinden başvurmak mümkün.

İLK MÜDAHALEDEN HASAR TESPİTİNE…

Afet Gönüllüleri eğitimler iki ana başlıkta gerçekleşiyor. Öncelikle “Toplanma Alanlarında Organizasyon” eğitimi alan gönüllüler, afet sonrası durum değerlendirmesi yapabilme, olay yeri yönetim ve kayıt sistemini işletebilme kazanımlarına sahip oluyor. “İlk Müdahale Ekibi” eğitimlerini tamamlayan gönüllüler ise enkaz güvenliği sağlayabilme, hasar tespiti, yangın müdahale ve hafif hasarlı binalarda zarar görmüş afetzedelere ilk müdahale yapabilme becerilerini kazanabiliyor.

İSTANBULLULARIN SEÇTİĞİ PROJE

Afet Gönüllüleri Projesi, İBB’nin Katılımcı Bütçe Uygulaması kapsamında İstanbullular tarafından değerlendirerek 5 bin proje arasından seçildi. Proje, İBB AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) koordinasyonunda, AKUT Vakfı ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.

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